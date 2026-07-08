El ciclo de música antigua arranca con un viaje al barroco italiano

Almendralejo acoge desde este viernes, 10 de julio, el II Ciclo de Música Antigua, una propuesta del Ayuntamiento de Almendralejo en colaboración con la Escuela Municipal de Música que vuelve a apostar por acercar al público el repertorio histórico interpretado con criterios e instrumentos de época. Los conciertos se celebrarán en la iglesia de la Purificación.

El concierto inaugural es a las 21.30 horas y correrá a cargo de los Solistas de la Orquesta Barroca de Badajoz, que presentarán el programa «Delirio italiano», un recorrido por la música de los siglos XVII y XVIII para violín y bajo continuo. El repertorio reunirá obras de compositores como Pandolfi Mealli, Dario Castello, Corelli y Vivaldi, mostrando la evolución del lenguaje barroco italiano.