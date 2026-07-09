La falta de mano de obra, uno de los frenos actuales para la empresa en Almendralejo

La escasez de mano de obra se ha consolidado como una de las principales preocupaciones del tejido empresarial de Almendralejo. Así lo ha puesto de manifiesto el vicepresidente de la Coordinadora Empresarial de Almendralejo (CEAL), Jesús Preciado, tras la renovación de la junta directiva de la organización, en la que Myriam Lázaro inicia un segundo mandato al frente de la entidad. Preciado reconoce que la falta de trabajadores es un problema que afecta a empresas de prácticamente todos los sectores y que supone un obstáculo para responder a la demanda de productos y servicios.

«Hay muchos problemas de mano de obra que contrastan precisamente con que tengamos un nivel alto de parados», señaló el vicepresidente de CEAL durante una entrevista concedida a este periódico. A su juicio, esta situación evidencia que existe un desajuste entre las necesidades reales de las empresas y el funcionamiento del mercado laboral. «Si no está casando el desempleo con las demandas de las empresas, evidentemente hay algo que no funciona», afirmó.

Preciado considera que resulta necesario adaptar el mercado laboral para responder a las necesidades actuales del tejido productivo y plantea que esa solución puede pasar por una mayor formación o por la adopción de otras medidas que permitan acercar la oferta y la demanda de empleo. «Tenemos que equilibrar ese desempleo para poner a trabajar a la gente que no lo está haciendo. Las empresas necesitan personas para trabajar porque existe demanda de servicios y de productos industriales. Si no podemos producirlos, al final estamos generando un déficit en nuestra sociedad», explicó.

Más allá de este problema, el vicepresidente de CEAL mostró su satisfacción por la continuidad del proyecto que lidera Myriam Lázaro. Destacó que buena parte de la junta directiva continúa en esta nueva etapa, aunque también se incorporan nuevos perfiles que aportarán ideas renovadas. «El proyecto ilusiona, tiene continuidad y vamos a seguir haciendo un buen trabajo». En este sentido, Preciado insistió en que la labor de CEAL va más allá de la representación institucional. «Los empresarios tenemos que unirnos para reclamar y proteger nuestros derechos porque la empresa representa prosperidad. Si no conseguimos empresas fuertes será más difícil que la sociedad evolucione».

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