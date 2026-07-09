El plazo para solicitar becas municipales está abierto hasta el 16 de julio

Las familias de Almendralejo aún pueden solicitar las becas municipales para material escolar correspondientes al curso 2026-2027, cuyo plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 16 de julio. El Ayuntamiento destina a esta convocatoria un total de 11.750 euros con el objetivo de complementar las ayudas concedidas por la Junta de Extremadura y contribuir a sufragar los gastos derivados de la adquisición de material escolar.

Estas ayudas están dirigidas a alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria que estén empadronados en Almendralejo y matriculados este curso en centros de la ciudad. La cuantía máxima es de 150 euros para el alumnado de Educación Infantil y de 50 euros para Primaria y Secundaria.