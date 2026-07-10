El Fandi, Tomás Angulo y Marco Pérez torean en Almendralejo el 16 de agosto

El 16 de agosto, a partir de las 20.30 horas, el Coso de la Piedad volverá a convertirse en uno de los grandes escenarios taurinos de Extremadura con motivo de la tradicional corrida de las Fiestas de la Piedad. La empresa Tauroemoción, responsable un año más de la organización del festejo, ha confeccionado un cartel que reúne experiencia, juventud y proyección de futuro con tres nombres que atraviesan momentos muy diferentes de sus carreras: El Fandi, una de las grandes figuras de la tauromaquia española; Tomás Angulo, torero profundamente ligado a Almendralejo; y Marco Pérez, considerado el gran fenómeno de la nueva generación de toreros y uno de los nombres llamados a marcar el futuro del escalafón.

El festejo contará además con la participación del novillero almendralejense Hugo Sánchez, que continúa abriéndose camino en el mundo del toro con ilusión, personalidad y una progresión constante. Precisamente, el joven torero estuvo presente en la presentación oficial del cartel celebrada en la propia plaza de toros junto a El Fandi y Tomás Angulo, en un acto organizado por Tauroemoción que reunió a numerosos aficionados.

Uno de los momentos más emotivos de la presentación llegó con la intervención de Tomás Angulo, quien confirmó su esperada reaparición tras la grave cogida sufrida hace apenas unas semanas. El diestro aseguró encontrarse "muy bien" y afrontando ya la fase final de su recuperación para llegar en las mejores condiciones posibles al 16 de agosto.

Pero más allá del aspecto físico, el torero dejó patente el vínculo sentimental que mantiene con la plaza almendralejense. "No tengo calificativos para esta plaza", confesó. Tomás recordó que tomó aquí la alternativa y que, en distintos momentos de dificultad de su carrera, Almendralejo siempre apareció como el lugar donde pudo volver a levantar el vuelo. "Cuando tuve un parón, gracias a Almendralejo resucité. Después volvió a ocurrir y otra vez esta plaza estuvo ahí. El año pasado pude encerrarme con seis toros por el décimo aniversario de mi alternativa y ahora vuelve a aparecer en un momento clave. Lo poquito que he conseguido tiene mucho que ver con esta plaza", afirmó emocionado.

Ese sentimiento es completamente recíproco. "Me siento casi como si fuese de Almendralejo por el cariño que me transmite la afición. Ellos me quieren mucho y yo a ellos también", aseguró el matador, convencido de que volver al Coso de la Piedad será una de las tardes más especiales de la temporada.

También El Fandi mostró su satisfacción por regresar a una plaza en la que guarda un magnífico recuerdo tras su actuación del pasado año. "Fue una de las tardes más redondas de la temporada y la recuerdo con un cariño muy especial. Volver a Almendralejo siempre ilusiona y creo que el cartel ha quedado fenomenal", señaló el torero granadino, que atraviesa además un excelente momento profesional.

El diestro recordó que este 2025 está siendo una temporada especialmente positiva, marcada por importantes triunfos e incluso varios indultos consecutivos. "Un inicio así no se sueña todos los días", explicó, convencido de que la cita de Almendralejo será otra oportunidad para seguir manteniendo el alto nivel mostrado durante toda la campaña.

Junto a ellos estará Marco Pérez, considerado el gran referente de la nueva generación de toreros. Su irrupción en el panorama taurino ha despertado una enorme expectación y muchos aficionados ven en él a una de las grandes figuras del futuro inmediato. Su presencia aporta al cartel un atractivo especial al reunir en una misma tarde la experiencia de una figura consolidada como El Fandi, el momento de superación personal que representa Tomás Angulo y la enorme proyección de una joven promesa llamada a marcar una época.

Durante la presentación oficial también intervino el director de operaciones de Tauroemoción, Nacho de la Viuda, quien destacó la importancia que tiene Almendralejo dentro del proyecto de la empresa. "Llevamos organizando festejos aquí desde 2018 y prácticamente nos sentimos unos extremeños más", afirmó, agradeciendo el respaldo constante de la afición, de la Peña Taurina Maestro Luis Reina y del personal de la plaza por su implicación en cada espectáculo.

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De la Viuda recordó además el éxito de asistencia registrado durante la pasada Feria del Vino, cuando los festejos rozaron el lleno, y mostró su confianza en repetir ese ambiente el próximo 16 de agosto. "Tenemos un gran cartel, con experiencia, juventud e ilusión. Estamos convencidos de que será una gran tarde de toros y seguiremos trabajando para que la tauromaquia en Extremadura continúe creciendo", concluyó.