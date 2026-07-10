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Pedro Hierro inicia su gran reto solidario con 1.300 kilómetros por delante entre Almendralejo y A Rúa

El ciclista aficionado de Almendralejo pedalea este año buscando fondos para Feafes Salud Mental

Pedro Hierro, a la izquierda, junto a un compañero en la primera etapa.

Pedro Hierro, a la izquierda, junto a un compañero en la primera etapa. / Cedida

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Rodrigo Morán

Almendralejo

El ciclista aficionado, Pedro Hierro, conocido por sus gestas en retos solidarios, acaba de iniciar uno nuevo: recorrer los 1.300 kilómetros que separan Almendralejo de la localidad gallega de A Rúa, hermanada con Almendralejo, en un trayecto de ida y vuelta durante ocho jornadas.

Pedro salió acompañado de varios ciclistas de apoyo y un coche del Grupo Maven e Hijos para completar la primera etapa de Almendralejo hasta Salamanca.

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Este año el gran reto está destinado a Feafes Salud Mental de Almendralejo, un colectivo que lleva años trabajando por enfermos de salud mental y a los que Pedro Hierro, a través de empresas patrocinadoras del reto y de la visibilidad de la prueba, capta fondos para ellos.

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