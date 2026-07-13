Los comerciantes de la plaza de Abastos reciben un emotivo reconocimiento

La barriada del Mercado celebró sus fiestas con una verbena que reunió a numerosos vecinos y que acogió la coronación de sus reinas y místeres. Durante el acto fueron proclamadas como reina infantil Triana Jiménez Calero y reina mayor María Piedad Martínez González, acompañadas por el míster infantil Damián Jiménez Calero y el míster Iván Lozano Malpica.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el reconocimiento como Personaje Popular a los comerciantes de la plaza de Abastos de Almendralejo, en homenaje a su dedicación, cercanía y compromiso con el comercio tradicional. Recibieron este reconocimiento Marta (Dulce Capricho), Chelo (Carnicería Trinidad), El Fontanés Pescados y Mariscos, Luis, Juan y Alonso (Verduras Villalba), Pedro Rangel (Jamones), Fermín Frías (Congelados), Francisco Colchón (Carnicería), Pedro Barroso (Sabor Encina), La Fontanesa Frutería y Hermanos García Los Jabeños.

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La organización quiso poner en valor el papel que desempeñan estos profesionales como parte esencial de la vida diaria del barrio y de la ciudad, al tiempo que agradeció el trabajo de la junta directiva de la barriada de El Mercado por su constante dedicación al movimiento vecinal.