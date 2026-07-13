Almendralejo
Los comerciantes de la plaza de Abastos reciben un emotivo reconocimiento
Son homenajeados con el título de ‘Personaje Popular’ durante las fiestas de la barriada del Mercado
La barriada del Mercado celebró sus fiestas con una verbena que reunió a numerosos vecinos y que acogió la coronación de sus reinas y místeres. Durante el acto fueron proclamadas como reina infantil Triana Jiménez Calero y reina mayor María Piedad Martínez González, acompañadas por el míster infantil Damián Jiménez Calero y el míster Iván Lozano Malpica.
Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el reconocimiento como Personaje Popular a los comerciantes de la plaza de Abastos de Almendralejo, en homenaje a su dedicación, cercanía y compromiso con el comercio tradicional. Recibieron este reconocimiento Marta (Dulce Capricho), Chelo (Carnicería Trinidad), El Fontanés Pescados y Mariscos, Luis, Juan y Alonso (Verduras Villalba), Pedro Rangel (Jamones), Fermín Frías (Congelados), Francisco Colchón (Carnicería), Pedro Barroso (Sabor Encina), La Fontanesa Frutería y Hermanos García Los Jabeños.
La organización quiso poner en valor el papel que desempeñan estos profesionales como parte esencial de la vida diaria del barrio y de la ciudad, al tiempo que agradeció el trabajo de la junta directiva de la barriada de El Mercado por su constante dedicación al movimiento vecinal.
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