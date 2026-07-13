El teatro Carolina Coronado forma a actores del futuro con inspiración en los ‘Clásicos’

Las grandes historias nunca dejan de dialogar con el presente. Aunque hayan transcurrido más de dos mil años, personajes como Medea, Electra o Antígona siguen despertando preguntas sobre la maternidad, el dolor, la justicia o los conflictos familiares que continúan plenamente vigentes. Bajo esa premisa nace ‘Vasijas rotas’, el curso Ceres que durante todo el mes de julio convierte el teatro Carolina Coronado de Almendralejo en un espacio de creación, aprendizaje e interpretación.

La iniciativa forma parte de los Cursos Ceres, impulsados por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, un programa que este verano se desarrolla en una veintena de localidades extremeñas con el propósito de acercar el legado del teatro clásico a nuevos públicos a través de la práctica escénica. En Almendralejo, la propuesta está dirigida por la actriz Concha Rodríguez, quien ha diseñado un proyecto propio centrado en la figura de la mujer dentro de la mitología clásica.

«La temática que propuse fue Madres: Vasijas rotas porque en la época grecolatina las madres prácticamente se quitaban del medio, ya que se entendía que el dolor de una madre restaba fuerza al héroe», explica Concha. A partir de esa reflexión histórica, el curso invita a los participantes a reconstruir esos personajes desde una visión actual, explorando nuevas formas de entender sus historias sin perder la esencia de los grandes mitos.

Lejos de buscar una representación fiel de las tragedias clásicas, el objetivo del taller es utilizar esos textos como punto de partida para hablar de emociones y conflictos que siguen presentes en la sociedad contemporánea. «Yo doy una serie de pautas y son los propios alumnos quienes encarnan esos personajes haciendo su propia versión de los mitos», señala la actriz. Medea, Electra o Antígona se convierten así en vehículos para reflexionar sobre las relaciones humanas, la pérdida, la identidad o los vínculos familiares desde una perspectiva profundamente personal.

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Durante varias semanas, cerca de una treintena de alumnos, distribuidos en dos grupos de mañana, trabajan tres días por semana sobre el escenario del teatro Carolina Coronado. Una experiencia que, según destaca la directora del curso, está resultando especialmente enriquecedora gracias a la diversidad del alumnado. «Han salido grupos muy variopintos, con personas que vienen encantadas y con muchas ganas de trabajar. Son grupos muy proactivos y eso hace que el proceso creativo sea muy interesante», afirma la propia Concha.