Almendralejo
Almendralejo recoge fondos para ayudar al pueblo de Venezuela
El teatro Carolina Coronado acoge este jueves, a las 21.00 horas, un evento donde artistas y grupos musicales actúan para una recaudación solidaria
La solidaridad volverá a convertirse en protagonista en Almendralejo este jueves, 16 de julio, con la celebración de la gala benéfica ‘Unidos por Venezuela. Una noche por Venezuela’, una iniciativa promovida por la Iglesia Evangélica Filadelfia de Extremadura que busca movilizar a la ciudadanía para apoyar a las personas afectadas por el reciente terremoto registrado en el país sudamericano. El evento tendrá lugar a las 21:00 horas en el teatro Carolina Coronado y contará con la colaboración del Ayuntamiento de Almendralejo, además de la participación altruista de artistas, escuelas de baile y colectivos de la ciudad.
La totalidad de la recaudación obtenida se destinará a ayuda humanitaria para los damnificados. Las entradas tendrán un precio simbólico de cinco euros y podrán adquirirse en la taquilla del teatro. Además, la organización ha habilitado una Fila Cero para todas aquellas personas que deseen realizar una aportación económica aunque no puedan asistir a la gala, permitiendo así que cualquier gesto de solidaridad contribuya a esta causa.
La presentación del evento ha contado con la participación del coordinador regional de la Iglesia Evangélica Filadelfia de Extremadura, Antonio Salazar, la concejala del Ayuntamiento de Almendralejo, Isabel Ballesteros, y el nuevo pastor de la iglesia en la localidad, Desi Montaño, quienes coincidieron en destacar la importancia de responder con generosidad ante una tragedia que ha dejado a numerosas familias en una situación de extrema vulnerabilidad.
La concejala Isabel Ballesteros hizo un llamamiento a la participación de los almendralejenses, subrayando que «la solidaridad no entiende de fronteras» y recordando que cada entrada adquirida supondrá una ayuda directa para quienes más lo necesitan. Además, animó a disfrutar de una velada en la que la música, el baile y la cultura se pondrán al servicio de una causa profundamente humana.
Por su parte, Antonio Salazar explicó que esta iniciativa nace del compromiso de la Iglesia Evangélica Filadelfia con las personas más desfavorecidas.
La programación reunirá sobre el escenario a la Escuela de Baile de Carmen La Parreña, las actuaciones de Luis y Sara, las interpretaciones musicales de Miriam Montañez al piano, Enrique al violín y Enrique Montañez al cante, además de las actuaciones de Vero, Jorge y Sofía, el Coro Rosa de Almendralejo, los salmistas Enrique Montañez y Juani de Extremadura, diferentes recreaciones escénicas y un mensaje final a cargo de Lolo de Extremadura para poner la guinda final.
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