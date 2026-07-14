Maxi Franganillo, Santiago Fernández y Diego Arroyo, Volantes de Oro 2026 por San Cristóbal

Decenas de camiones recorrieron las calles de Almendralejo al son de sus característicos cláxones para celebrar la festividad de San Cristóbal, patrón de los camioneros, en una de las tradiciones más arraigadas del sector del transporte en la ciudad. Los actos contaron con la asistencia del alcalde, José María Ramírez, y varios miembros de la corporación municipal, que participaron en la misa de campaña celebrada en el parque de Las Mercedes, oficiada por el párroco de San Roque, dentro de la programación organizada por la Hermandad de San Cristóbal.

Durante la jornada se hizo entrega de los Volantes de Oro 2026 a Maxi Franganillo, Santiago Fernández y Diego Arroyo, en reconocimiento a su trayectoria, dedicación y años de trabajo en el sector del transporte. Asimismo, se puso en valor la labor de la Hermandad de San Cristóbal y de su presidente, Juan Martín Rodríguez, por mantener viva una celebración que cada año reúne a profesionales y vecinos en torno a una tradición profundamente ligada a la historia de Almendralejo.