Almendralejo
La moda del ‘3x3’ también llega este sábado hasta el recinto ferial de Almendralejo
El UBA Almendralejo presenta una alternativa de ocio veraniego que fomenta el deporte entre los más jóvenes
El recinto ferial de Almendralejo acogerá este sábado 18 de julio, a partir de las 20:00 horas, una nueva edición del Torneo 3x3 UBA 2026, organizado por UBA Almendralejo, con el patrocinio de Cajalmendralejo y la colaboración del Ayuntamiento. El encuentro reunirá a jugadores y aficionados en una jornada que combinará deporte, espectáculo y convivencia en torno a una de las modalidades de baloncesto con mayor crecimiento y que sirve para promocionar también el deporte en la ciudad.
Además de los encuentros de 3x3, el evento contará con un concurso de triples, animación, regalos y diferentes actividades para el público. Los equipos competirán por premios en metálico de 300 euros para el campeón, 150 euros para el subcampeón y 50 euros para el tercer clasificado, en una edición que incorpora novedades organizativas para mejorar la experiencia de participantes y espectadores.
Más allá de la competición, el torneo forma parte de la apuesta del UBA Almendralejo por seguir promocionando el baloncesto en la ciudad, fomentar la práctica deportiva entre los más jóvenes. n
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