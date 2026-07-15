Una ayuda de 61.000 euros mejorará el suministro eléctrico de la sede de Includes Almendralejo

El Ayuntamiento de Almendralejo concederá una subvención nominativa de 61.000 euros a Includes Almendralejo con el objetivo de acometer una actuación clave en las instalaciones de la entidad, destinada a resolver de forma definitiva los problemas del suministro eléctrico que afectan al edificio situado en la carretera de La Fuente. La inversión permitirá renovar la infraestructura eléctrica, mejorar el funcionamiento de la climatización y evitar los cortes de suministro que, especialmente durante episodios de tormentas o fuertes vientos, vienen ocasionando incidencias en el desarrollo diario de la actividad del centro.

El anuncio ha sido realizado por el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, durante la visita que realizó junto a la concejala de Discapacidad e Inclusión, Isabel Ballesteros, a las instalaciones de ‘El Cortijo’ donde usuarios de Includes disfrutan estos días de un periodo de descanso y convivencia dentro del programa de Respiro Familiar. El espacio, ubicado en el entorno natural del pantano de Alange y cedido por Cajalmendralejo, acoge cada verano a decenas de usuarios que participan en actividades de ocio acompañados por monitores especializados.

Durante el encuentro mantenido con miembros de la junta directiva y la gerencia de la entidad, el alcalde explicó que esta actuación permitirá poner fin a unos problemas que se vienen arrastrando desde hace tiempo y que afectan directamente al funcionamiento del centro. «Lo ideal es que a finales de año esté todo terminado y se acaben definitivamente los problemas de suministro eléctrico», señaló Ramírez, quien recordó que la complejidad técnica del proyecto ha obligado previamente a realizar diferentes gestiones con la compañía suministradora para poder ejecutar el nuevo centro de transformación que garantizará un servicio estable.

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El regidor destacó que las deficiencias actuales provocan que el sistema de aire acondicionado no pueda funcionar con normalidad durante los meses de verano y que, en determinadas circunstancias, se produzcan interrupciones en el suministro que afectan incluso a los equipos informáticos y al trabajo diario de los profesionales que atienden a las personas usuarias. La reunión también sirvió para abordar otros proyectos en marcha entre el Ayuntamiento e Includes. Entre ellos figura la futura Glorieta Includes, que se ubicará en la intersección de la carretera de La Fuente con la avenida Rafael Alberti y cuya ejecución está prevista después del verano.