La ‘Huella GEN’ reconoce el compromiso de empresarios de Almendralejo

Almendralejo volvió a poner en valor el talento, el compromiso y la capacidad de generar oportunidades de su tejido empresarial con la celebración de La Huella GEN, un encuentro que reunió a empresarios y profesionales en Bodegas Martínez Paiva con un objetivo claro: fortalecer una comunidad que apuesta por la colaboración como motor de crecimiento. La cita estuvo marcada por el intercambio de experiencias, la reflexión y el contacto entre empresarios de diferentes sectores.

Uno de los momentos esperados fue la entrega de los reconocimientos anuales, que distinguieron a varios empresarios de Almendralejo por su implicación y aportación a la comunidad empresarial. Quique Muñoz, de MRM Ingenieros, recibió el premio al Mejor Networker, mientras que Boris Vásquez, de Tres Talentos, fue reconocido como Socio Inspirador. Por su parte, José María Blanco, de Creativa, obtuvo el galardón al Socio Más Influyente, Juan Carlos Marrufo, de Inelma Instalaciones Eléctricas, fue distinguido como Socio Comprometido, y Diego Moreno recibió el reconocimiento como Socio Revelación. n