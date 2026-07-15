Almendralejo
Marta Preciado es elegida como nueva reina de la barriada de la Paz
La asociación celebró su tradicional verbena en la plaza de Extremadura y está a la espera de ver la ampliación de su sede
Las distintas barriadas de Almendralejo siguen celebrando sus tradicionales fiestas. Una de las últimas en celebrar la suya ha sido la Asociación de Vecinos de la Barriada de la Paz, que aprovechó el escenario de la plaza de Extremadura para presentar a su nueva reina para este año, Marta Preciado González, que será candidata también a reina de las Fiestas de la Piedad en la gala final de este mes. También se presentó la nueva reina infantil que es María Salguero Ruiz.
Varios componentes de la corporación municipal asistieron a los actos de una barriada que está ilusionada por el inminente comienzo de la obra de ampliación de su sede, cuyo local está integrado en una de las zonas del estadio Francisco de la Hera.
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