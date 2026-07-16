Festibarros atrae a grupos de México, Colombia, Indonesia y Macedonia

Almendralejo se abre al mundo a través de la música y las tradiciones. Del 31 de julio al 3 de agosto, el parque de la Piedad se transformará una vez más en un gran escenario intercultural con la celebración de la XXV edición de Festibarros y el XLIV Festival de Folclore de Almendralejo, una cita ya consolidada dentro del calendario cultural extremeño que este año contará con la participación de grupos procedentes de Colombia, Indonesia, México y Macedonia del Norte, además de formaciones nacionales llegadas desde distintos puntos de España.

El ayuntamiento de Almendralejo mantiene su apoyo a Festibarros mediante una subvención nominativa de 39.500 euros, además de la colaboración logística necesaria para el desarrollo de todas las actividades.

Durante cuatro días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un programa que combina espectáculos folclóricos, talleres participativos, exhibiciones artesanales y actividades pensadas para todos los públicos. El objetivo vuelve a ser acercar las tradiciones populares desde una perspectiva abierta.

La inauguración tendrá lugar el viernes 31 de julio con el tradicional pregón en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, que este año correrá a cargo de la antigua integrante de la asociación María Dolores Caro Cortés. Posteriormente, el protagonismo se trasladará a las calles del centro con un colorido pasacalles encabezado por el Grupo Infantil de la Asociación Cultural y Folclórica Tierra de Barros y su rondalla hasta llegar al Parque de la Piedad, donde comenzarán los talleres de alfarería, manualidades, encaje de bolillos y otras demostraciones artesanales. La jornada concluirá con la I Gala Infantil-Juvenil «Paco Fernández».

El sábado 1 de agosto continuará la programación con nuevos talleres de juegos tradicionales, instrumentos populares y artesanía, además de una de las actividades más singulares del festival: Folkcava, una propuesta que une la degustación de cavas de Almendralejo con actuaciones musicales de las rondallas participantes. La noche estará reservada para la II Gala Nacional, con la participación de grupos llegados desde Almería, Asturias y la propia Asociación Cultural y Folclórica Tierra de Barros.

El domingo 2 de agosto, el escenario recibirá a la Corporación Folklórica Yemayá, de Colombia, y al conjunto KTF Radha Sarisha, procedente de Indonesia, ofreciendo un recorrido por dos culturas de enorme riqueza artística y tradicional.

El broche de oro llegará el lunes 3 de agosto con una gran gala internacional protagonizada por el Ballet Folklórico del Instituto Tecnológico de Celaya y Conjunto Sonlince, de México, y el Conjunto Folclórico Nacional ETNOS, de Macedonia del Norte, poniendo el punto final a una edición que volverá a situar a Almendralejo como punto de encuentro entre culturas de diferentes rincones del planeta.

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El cartel anunciador ha sido realizado por la joven almendralejense Fátima del Álamo. n