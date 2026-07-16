La gala de elección de la Reina de las Fiestas de la Piedad será este domingo

El teatro Carolina Coronado acogerá, a partir de las 19:00 horas y con entrada libre hasta completar aforo, la tradicional Gala de Elección de la Reina de las Fiestas, en la que diez jóvenes representantes de las diferentes barriadas de Almendralejo optarán a convertirse en la nueva embajadora de las fiestas patronales. Las aspirantes son María Isabel Rosado Rosado (San Antonio), María Piedad Martínez González (Mercado), Marta Preciado González (La Paz), Ángela Rodríguez Sánchez (Cantalgallo), Almudena Muñoz Lara (Las Mercedes), Marina Grajera Villena (Zona Centro), Laura Cortés Silva (San José), María Gómez Delgado (Santiago), Mariola García Argüello (San Roque) y Elena Sánchez Beltrán (La Farola). El acto lo ha elaborado Juan Pedro Cotano.