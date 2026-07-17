Almendralejo
La Comunidad de Labradores destaca la eficacia del decreto de trazabilidad
Los labradores de Almendralejo se reúnen con el director de Agricultura de la Junta para preparar la próxima vendimia
La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo ha iniciado los preparativos de la próxima campaña de recogida de uva y aceituna con una reunión de trabajo celebrada en Mérida junto al director general de Agricultura de la Junta de Extremadura, Julio Antonio Rojas Pastor. Durante el encuentro, los representantes del sector trasladaron su felicitación al Servicio de Calidad Agropecuaria y Alimentación por la eficacia demostrada por el Decreto de Trazabilidad durante la pasada campaña, una normativa que consideran fundamental para reforzar la lucha contra la comercialización de mercancía de procedencia ilícita.
Desde la organización agraria destacan que la aplicación del decreto permitió estrechar el cerco sobre quienes operan al margen de la legalidad, dificultando la entrada de productos robados en los puestos de compra y obteniendo resultados positivos tanto en el número de detenidos como en el cierre de establecimientos irregulares.
Con el objetivo de consolidar estos avances, la comunidad ha solicitado públicamente a la Delegación del Gobierno y al Ayuntamiento un refuerzo de los recursos de vigilancia durante la próxima campaña, con el fin de garantizar la seguridad y la protección de las explotaciones agrícolas de la comarca.
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