Entrín Bajo es el municipio invitado para las Fiestas de la Piedad 2026

Entrín Bajo es el Municipio Invitado de las próximas Fiestas de la Piedad 2026 por parte del Ayuntamiento de Almendralejo, mientras que la Sociedad Cooperativa San Isidro de Entrín recibirá el reconocimiento como Bodeguero de Honor de la Feria de la Vendimia. Dos distinciones con las que el consistorio pone en valor la identidad, el patrimonio y la tradición vitivinícola de la comarca de Tierra de Barros.

Con este nombramiento, el Ayuntamiento da continuidad a una iniciativa iniciada hace seis años con el objetivo de estrechar lazos entre los municipios de la comarca y convertir las Fiestas de la Piedad en un espacio de encuentro para todos los vecinos de Tierra de Barros. José María Ramírez, alcalde de Almendralejo, destacó que esta propuesta nació con la vocación de «hacer comarca. Este nombramiento es un reconocimiento simbólico, pero también una invitación para que todos los vecinos de Entrín Bajo y del resto de la comarca nos acompañen y disfruten de nuestras fiestas, que se celebrarán del 12 al 16 de agosto», señaló.

Entrín Bajo, situado junto a Corte de Peleas y unido históricamente a Entrín Alto, conforma una comunidad de cerca de 700. Entre sus principales atractivos destacan los puentes medievales y la Laguna Grande, uno de los espacios naturales más representativos de la comarca por su riqueza medioambiental y ornitológica. El municipio toma su nombre del arroyo Entrín, conocido antiguamente como Entrín Verde, Lentrín o Antrín y popularmente denominado Los Entrines. La Iglesia de Nuestra Señora del Amparo constituye el centro de la vida social y religiosa, cuyas fiestas patronales se celebran también el 15 de agosto.

El alcalde de Entrín Bajo, Eduardo Jiménez, agradeció la distinción otorgada por el Ayuntamiento de Almendralejo y destacó la importancia que supone para una localidad pequeña. A su juicio, este reconocimiento permitirá dar a conocer un municipio «con un enorme potencial» que todavía resulta un gran desconocido para muchas personas.

Junto al reconocimiento al municipio, la Sociedad Cooperativa San Isidro de Entrín será la encargada de representar este año la figura del Bodeguero de Honor de la Feria de la Vendimia. La entidad celebra en 2026 su 60 aniversario, una trayectoria que comenzó en la década de los años sesenta cuando 28 agricultores decidieron unirse para transformar y comercializar conjuntamente los productos obtenidos en sus explotaciones.

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Aquella iniciativa cooperativa ha evolucionado hasta convertirse en uno de los principales motores económicos y sociales de Entrín Bajo. Sus primeras instalaciones ocuparon una antigua industria local donde convivían bodega y almazara, conservándose todavía los depósitos de barro cocido. Con el paso de los años, la cooperativa trasladó sus instalaciones a la zona de Vega Herrera, nombre que hoy identifica a sus vinos y simboliza la evolución de un proyecto que ha sabido modernizarse.