Almendralejo
Elena Sánchez, de La Farola, es la reina de las fiestas 2026
La joven de 20 años, estudiante de Economía por la Universidad de Extremadura, se impuso en el certamen celebrado en el teatro
Almendralejo ya tiene reina para sus CCVII Fiestas de la Piedad y LIII Feria de la Vendimia. Elena Sánchez Beltrán, representante de la barriada de La Farola, fue proclamada Reina de las fiestas tras la deliberación del jurado en una gala celebrada en el teatro Carolina Coronado, que este año estuvo ambientada en un elegante taller de alta costura.
La joven, de 20 años y estudiante de Economía en Badajoz, recibió emocionada la noticia en un acto al que asistieron el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, y la concejala de Festejos, Tamara Rodríguez, quienes le hicieron entrega de un ramo de flores como símbolo de su nombramiento. La gala contó también con la presencia representantes de todas las barriadas, mientras que el dúo Luichi y Mar puso la nota musical a una velada cargada de emoción.
Tras conocer el fallo del jurado, Elena Sánchez mostró su ilusión por haber sido elegida, aunque quiso destacar el nivel de todas las candidatas. «Cualquiera de mis compañeras podría haber sido la elegida», aseguró, reflejando la humildad con la que afronta este nuevo papel.
Su primera aparición pública tras ser elegida tuvo lugar este mismo domingo, durante la retransmisión de la final del Mundial de Fútbol en la gran pantalla instalada en Almendralejo.
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