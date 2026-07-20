Almendralejo
Pedro Hierro culmina el gran reto de los 1.300 kilómetros en bicicleta
El ciclista aficionado almendralejense logra hacer esta distancia que es la que separa a Almendralejo de A Rúa en ida y vuelta a favor de Feafes Salud Mental
Pedro Hierro, esta vez, sí lo ha logrado. El ciclista aficionado volcado en retos solidarios para distintas asociaciones culminó su llegada a Almendralejo tras realizar en apenas una semana el trayecto de ida y vuelta entre la capital de Tierra de Barros y la localidad hermana de A Rúa, en Galicia. En total, 1.300 kilómetros que se transforman en una ayuda de 1.300 euros solidarios, gracias al apoyo de OJ Maven, una firma que ha hecho posible este reto solidario junto a otras empresas solidarias.
Para Pedro Hierro ha sido muy especial porque él mismo tituló este reto como ‘La Revancha’ después de no haberlo podido lograr el año pasado. Estos fondos solidarios van dirigidos esta vez a la asociación Feafes Salud Mental de Almendralejo, cuyos integrantes esperaron a Pedro en la plaza de Extremadura tras culminar la última etapa, donde también esperaba el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez.
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