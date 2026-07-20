La Virgen de la Piedad regresa a su santuario este domingo 26 de julio

La imagen de Nuestra Señora de la Piedad, patrona de Almendralejo, regresará este domingo 26 de julio a su Santuario una vez concluidos los trabajos de conservación a los que ha sido sometida durante las últimas semanas en Mérida. Así lo ha anunciado el propio Santuario de la Piedad a través de un comunicado muy emotivo.

«Después de unas semanas en las que su ausencia nos ha hecho comprender, aún más, lo mucho que significa para Almendralejo, nuestra Madre regresa a casa», señala el mensaje difundido por el Santuario, que destaca la emoción con la que la ciudad espera el reencuentro con su patrona.

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Desde la comunidad religiosa aseguran que será «un reencuentro esperado, emocionante y profundamente especial», añadiendo que «volveremos a verla cruzar las puertas de su casa, rodeada del cariño de unos hijos que nunca ha dejado de sentirla cerca». La imagen de la Virgen fue retirada del culto el pasado mes de mayo para ser sometida a una intervención de conservación preventiva.