Almendralejo ya está dentro de la Asociación Española contra el Cáncer

Almendralejo cuenta desde esta semana con una nueva delegación de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), fruto de la integración de la histórica Asociación Oncológica Tierra de Barros, una unión que permitirá reforzar la atención a pacientes oncológicos y sus familias en toda la comarca, además de ampliar significativamente la cartera de servicios disponibles.

La presentación oficial de la nueva delegación ha contado con la presencia del presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Badajoz, Miguel Ángel Mendiano; el gerente del Área de Salud de Mérida, Jesús Gallo; el nuevo delegado local de la entidad, Manuel Esperilla; y la concejala de Salud del Ayuntamiento de Almendralejo, Josefina Barragán.

Durante el acto, Mendiano destacó que esta nueva sede representa «una puerta abierta a la escucha, al acompañamiento y a una atención profesional cercana» para todas las personas con cáncer y sus familias. Asimismo, subrayó que la integración permitirá que los pacientes de Almendralejo y de toda la comarca de Tierra de Barros tengan acceso a la cartera completa de servicios que ofrece la Asociación Española Contra el Cáncer. Entre las prestaciones disponibles se encuentran la atención psicológica, el trabajo social, la fisioterapia oncológica, los programas de ejercicio físico adaptado, el asesoramiento en nutrición, la orientación sociosanitaria, la asesoría jurídica, el acompañamiento a pacientes, así como recursos de alojamiento para evitar desplazamientos durante los tratamientos y programas de promoción de hábitos saludables.

Sin necesidad de cuota

Una de las principales novedades de esta nueva etapa es que no será necesario abonar una cuota obligatoria para recibir atención, lo que permitirá llegar a cualquier persona que necesite apoyo, independientemente de su situación económica.

El delegado local, Manuel Esperilla, quiso incidir especialmente en este aspecto, destacando que «la integración no supone perder lo que ya teníamos, sino reforzar y ampliar los recursos disponibles para la población».

Esperilla recordó además que la sede continúa ubicada en la calle Francisco Montero de Espinosa, desde donde se seguirá ofreciendo atención a toda la comarca. También hizo un llamamiento a la ciudadanía para implicarse en el proyecto mediante el voluntariado.

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Un paso iniciado hace un año

La integración culmina un proceso que comenzó hace ahora un año, cuando la Asociación Oncológica Tierra de Barros decidió, durante una asamblea extraordinaria celebrada entre sus socios, incorporarse a la estructura de la Asociación Española Contra el Cáncer. Aquella decisión supuso un paso histórico para una entidad que llevaba más de dos décadas trabajando en Almendralejo y su comarca, ofreciendo apoyo a cientos de pacientes y familiares. n