La Purificación acoge otro concierto del ciclo de música antigua

La parroquia de Nuestra Señora de la Purificación pondrá este viernes, a las 21.30 horas, el broche final al II Ciclo de Conciertos de Música Antigua de Almendralejo con la actuación de Luminis Ensemble. El conjunto interpretará el programa «Haydn & Mozart. Diálogo y herencia», una propuesta que plantea un recorrido musical por la estrecha relación artística entre Joseph Haydn y Wolfgang Amadeus Mozart, con obras representativas del clasicismo. Sobre el escenario estarán Marco González (traverso barroco), Josep Martínez (violín), David Montes (viola) y Roberto Alonso (violonchelo).

El ciclo llega a su clausura tras el éxito del segundo concierto, celebrado el pasado fin de semana, protagonizado por Cristina Bayón y Alejandro Casal.