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La Purificación acoge otro concierto del ciclo de música antigua

Es la tercera actuación que se hará este viernes a las 21.30 horas por medio de un grupo que representará obras sobre el clasicismo

Concierto del pasado viernes con Cristina Bayón y Alejandro Casal.

Concierto del pasado viernes con Cristina Bayón y Alejandro Casal. / LC

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Rodrigo Morán

Almendralejo

La parroquia de Nuestra Señora de la Purificación pondrá este viernes, a las 21.30 horas, el broche final al II Ciclo de Conciertos de Música Antigua de Almendralejo con la actuación de Luminis Ensemble. El conjunto interpretará el programa «Haydn & Mozart. Diálogo y herencia», una propuesta que plantea un recorrido musical por la estrecha relación artística entre Joseph Haydn y Wolfgang Amadeus Mozart, con obras representativas del clasicismo. Sobre el escenario estarán Marco González (traverso barroco), Josep Martínez (violín), David Montes (viola) y Roberto Alonso (violonchelo).

El ciclo llega a su clausura tras el éxito del segundo concierto, celebrado el pasado fin de semana, protagonizado por Cristina Bayón y Alejandro Casal.

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