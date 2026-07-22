Almendralejo
Diez niños saharauis disfrutan en Almendralejo del programa ‘Vacaciones en Paz’
Les permite tener unos días en nuestro país y han sido recibidos por el alcalde en el propio Ayuntamiento
Un total de diez niños procedentes de los campamentos de refugiados saharauis pasan este verano en Almendralejo gracias al programa solidario ‘Vacaciones en Paz’. El alcalde, José María Ramírez, y la concejala de Infancia, Isabel Ballesteros, les han recibido este lunes en el Ayuntamiento junto a sus familias de acogida, en un encuentro en el que dieron la bienvenida a los menores y compartieron con ellos un tiempo de conversación para conocer cómo están viviendo su estancia en la ciudad. Entre sus actividades favoritas destacaron los días de piscina y playa, mientras que el programa también les permite disfrutar de una alimentación variada, mejorar sus condiciones de higiene y recibir atención sanitaria durante los meses de verano.
Los menores proceden de los campamentos de refugiados saharauis, donde el acceso al agua y a recursos básicos continúa siendo una necesidad.
Desde el Ayuntamiento han agradecido la labor de NUR Saharaui Extremadura, la Federación Sáhara Extremadura, la Delegación del Pueblo Saharaui en Extremadura y, especialmente, de las familias de acogida, cuyo compromiso hace posible que un año más Almendralejo vuelva a demostrar su solidaridad con la infancia saharaui.
- Raquel del Puerto, presidenta de la Diputación de Badajoz: 'La sentencia del caso David Sánchez ha sido un jarro de agua fría
- Muere un operario de 23 años tras ser arrollado un vehículo de conservación de carreteras por un camión en la A-5 de Badajoz
- La Pinchoteca abre en Badajoz para ofrecer más de 15 pinchos y carnes premium al carbón
- El detenido por tocamientos a una mujer en el concierto de Orozco en Badajoz niega los hechos: 'Solo quiere que todo se aclare para limpiar su nombre
- Una discusión entre vecinos en Badajoz termina con dos heridos leves por disparos de perdigones
- El proyecto de chalets de lujo en la antigua Coca Coca de Badajoz supera los trámites urbanísticos
- El entrenador del fútbol base de Badajoz detenido por pornografía infantil pide que se anule la causa
- Cuatro historias, una misma llamada: el Seminario Mayor de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz recupera la esperanza con el ingreso de cuatro nuevos seminaristas