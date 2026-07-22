Diez niños saharauis disfrutan en Almendralejo del programa ‘Vacaciones en Paz’

Un total de diez niños procedentes de los campamentos de refugiados saharauis pasan este verano en Almendralejo gracias al programa solidario ‘Vacaciones en Paz’. El alcalde, José María Ramírez, y la concejala de Infancia, Isabel Ballesteros, les han recibido este lunes en el Ayuntamiento junto a sus familias de acogida, en un encuentro en el que dieron la bienvenida a los menores y compartieron con ellos un tiempo de conversación para conocer cómo están viviendo su estancia en la ciudad. Entre sus actividades favoritas destacaron los días de piscina y playa, mientras que el programa también les permite disfrutar de una alimentación variada, mejorar sus condiciones de higiene y recibir atención sanitaria durante los meses de verano.

Los menores proceden de los campamentos de refugiados saharauis, donde el acceso al agua y a recursos básicos continúa siendo una necesidad.

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Desde el Ayuntamiento han agradecido la labor de NUR Saharaui Extremadura, la Federación Sáhara Extremadura, la Delegación del Pueblo Saharaui en Extremadura y, especialmente, de las familias de acogida, cuyo compromiso hace posible que un año más Almendralejo vuelva a demostrar su solidaridad con la infancia saharaui.