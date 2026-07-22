La Feria del Comercio de Almendralejo regresa con actividades del 6 al 8 de agosto

La Feria del Comercio de Almendralejo volverá a llenar de ambiente las calles del centro de la ciudad los próximos 6, 7 y 8 de agosto, convirtiéndose, un año más, en el gran preludio de las Fiestas de la Piedad y Feria de la Vendimia. La concejala de Comercio, Josefina Barragán, ha presentado esta nueva edición, que tendrá como escenario principal la plaza de Espronceda.

Barragán ha estado acompañada durante la presentación por representantes de ASEMCE, CEAL y de la asociación AFIBROAL, entidades que colaboran en una iniciativa que busca reforzar el papel del pequeño comercio como uno de los principales motores económicos de Almendralejo. Para la ocasión, las calles del centro volverán a lucir una decoración especial con farolillos y las tradicionales mandalas elaboradas por la Asociación Nuestra Señora de la Piedad.

La programación arrancará el jueves 6 de agosto, a las 21.00 horas, con el acto inaugural de la feria y uno de los momentos más emotivos del evento: el homenaje ‘Toda una vida’, un reconocimiento que distinguirá la trayectoria de un comerciante local. Tras este acto tendrá lugar la actuación musical de Rubén Castañeda, seguida de una verbena popular.

El viernes 7 de agosto será el turno del tradicional mercadillo del comercio, que permanecerá abierto durante toda la jornada con ofertas y promociones especiales. Por la tarde, la charanga Tropicán recorrerá las principales calles comerciales llenando de música y ambiente el centro de la ciudad, antes de dar paso a un concierto dedicado a los grandes éxitos musicales de las décadas de los años 80 y 90.

La feria concluirá el sábado 8 de agosto con una nueva jornada de mercadillo matinal, acompañada de actividades de animación, un taller de manualidades destinado a los más pequeños y la actuación del grupo Cosita Buena.

Además de la programación musical y comercial, la Feria del Comercio contará con numerosas actividades paralelas para incentivar las compras. Entre ellas destacan un photocall del comercio, instalado tanto en la Plaza de Espronceda como en la zona comercial, una ludoteca gratuita en el Obrero Extremeño, una ruleta con bonos descuento que propone Asemce y talleres infantiles dirigidos a las familias que realicen sus compras en los establecimientos participantes.

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Durante los tres días también habrá atracciones infantiles, una verbena popular con barra gestionada por el Grupo Parroquial Virgen del Rosario y la tradicional tómbola de Afibroal.