Almendralejo
La Virgen de la Piedad ya tiene elegidos los mantos de sus procesiones
El Santuario hace públicas las designaciones para los días 5 y 14 de agosto
El Santuario de Nuestra Señora de la Piedad ha dado a conocer los mantos que vestirá la Patrona de Almendralejo durante las dos procesiones que protagonizará con motivo de su festividad del próximo mes de agosto. En la Solemne Procesión de Bajada, que tendrá lugar el 5 de agosto, la Virgen lucirá el histórico manto verde de estrellas, una de las piezas más emblemáticas de su ajuar. Por su parte, en la Solemne Procesión de Subida, prevista para el 14 de agosto, la Patrona volverá a vestir el elegante manto blanco, muy querido por los fieles y devotos.
Ambos mantos han sido sometidos recientemente a un minucioso proceso de tratamiento, limpieza y puesta a punto por los serviciarios del Santuario de la Piedad, que han trabajado con el máximo cuidado y respeto para conservar este valioso patrimonio textil, indica el santuario en un comunicado.
Gracias a estas labores de conservación, las dos piezas volverán a acompañar a la Virgen de la Piedad en los días grandes de sus fiestas patronales, dos jornadas donde cientos de almendralejenses se echan a la calle para acompañarla.
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