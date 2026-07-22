Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AlquileresDeportesAgendaPrespuesto PP y VOXDespedida a Gene García
instagram

Almendralejo

La Virgen de la Piedad ya tiene elegidos los mantos de sus procesiones

El Santuario hace públicas las designaciones para los días 5 y 14 de agosto

La Virgen de la Piedad en una imagen de archivo con su manto blanco.

La Virgen de la Piedad en una imagen de archivo con su manto blanco. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rodrigo Morán

Almendralejo

El Santuario de Nuestra Señora de la Piedad ha dado a conocer los mantos que vestirá la Patrona de Almendralejo durante las dos procesiones que protagonizará con motivo de su festividad del próximo mes de agosto. En la Solemne Procesión de Bajada, que tendrá lugar el 5 de agosto, la Virgen lucirá el histórico manto verde de estrellas, una de las piezas más emblemáticas de su ajuar. Por su parte, en la Solemne Procesión de Subida, prevista para el 14 de agosto, la Patrona volverá a vestir el elegante manto blanco, muy querido por los fieles y devotos.

Ambos mantos han sido sometidos recientemente a un minucioso proceso de tratamiento, limpieza y puesta a punto por los serviciarios del Santuario de la Piedad, que han trabajado con el máximo cuidado y respeto para conservar este valioso patrimonio textil, indica el santuario en un comunicado.

Noticias relacionadas

Gracias a estas labores de conservación, las dos piezas volverán a acompañar a la Virgen de la Piedad en los días grandes de sus fiestas patronales, dos jornadas donde cientos de almendralejenses se echan a la calle para acompañarla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Raquel del Puerto, presidenta de la Diputación de Badajoz: 'La sentencia del caso David Sánchez ha sido un jarro de agua fría
  2. Muere un operario de 23 años tras ser arrollado un vehículo de conservación de carreteras por un camión en la A-5 de Badajoz
  3. La Pinchoteca abre en Badajoz para ofrecer más de 15 pinchos y carnes premium al carbón
  4. El detenido por tocamientos a una mujer en el concierto de Orozco en Badajoz niega los hechos: 'Solo quiere que todo se aclare para limpiar su nombre
  5. El proyecto de chalets de lujo en la antigua Coca Coca de Badajoz supera los trámites urbanísticos
  6. Una discusión entre vecinos en Badajoz termina con dos heridos leves por disparos de perdigones
  7. El entrenador del fútbol base de Badajoz detenido por pornografía infantil pide que se anule la causa
  8. Cuatro historias, una misma llamada: el Seminario Mayor de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz recupera la esperanza con el ingreso de cuatro nuevos seminaristas

La Virgen de la Piedad ya tiene elegidos los mantos de sus procesiones

La Virgen de la Piedad ya tiene elegidos los mantos de sus procesiones

Las llamas obligan a evacuar dos pueblos de León y a solicitar la ayuda de la UME

Las llamas obligan a evacuar dos pueblos de León y a solicitar la ayuda de la UME

Villafranca de los Barros recibe el reconocimiento como municipio ganador de la campaña de reciclaje de Ecovidrio

Villafranca de los Barros recibe el reconocimiento como municipio ganador de la campaña de reciclaje de Ecovidrio

Plena Inclusión Montijo inicia una nueva edición de ‘Somos Capaces’ para seguir generando oportunidades de inserción laboral

Plena Inclusión Montijo inicia una nueva edición de ‘Somos Capaces’ para seguir generando oportunidades de inserción laboral

Justo Fermín Luengo: "En España y Europa estamos muy acostumbrados a tener de todo y enfadarnos por cosas que realmente no son importantes"

Justo Fermín Luengo: "En España y Europa estamos muy acostumbrados a tener de todo y enfadarnos por cosas que realmente no son importantes"

Vuelve la noche más solidaria de Puebla de la Calzada

Vuelve la noche más solidaria de Puebla de la Calzada

La poblanchina Carmen Menayo ficha por el Como 1907 de Italia

La poblanchina Carmen Menayo ficha por el Como 1907 de Italia

El PP exige que Ricardo Cabezas dimita "por el respeto que merecen los vecinos de Badajoz"

El PP exige que Ricardo Cabezas dimita "por el respeto que merecen los vecinos de Badajoz"
Tracking Pixel Contents