Maquinex, ‘Delgado’, la peña Luis Reina y Antonio Alcántara, los homenajeados en el Acto Central de las fiestas

El escenario del Acto Central de las Fiestas de Nuestra Señora de la Piedad y de la Feria de la Vendimia volverá a convertirse el próximo 14 de agosto en el mejor escaparate para reconocer a quienes han contribuido, desde distintos ámbitos, a engrandecer el nombre de Almendralejo. En esta edición, los homenajeados serán el Obrador de Pastelería José Luis Delgado, la Peña Taurina Luis Reina, la empresa Maquinex y el agricultor Antonio Alcántara Barrera.

El alcalde de Almendralejo ha destacado que todos ellos representan valores como el esfuerzo, la constancia, la tradición y el compromiso con el desarrollo local. En el caso del Obrador de Pastelería José Luis Delgado, el reconocimiento llega coincidiendo con el centenario de esta histórica empresa familiar. «No podíamos dejar pasar una fecha como esta sin reconocerla», señaló el primer edil, recordando que la exposición organizada a comienzos de año para repasar sus cien años de historia confirmó la importancia que este negocio tiene para varias generaciones de almendralejenses. «Hablar de Delgado es hablar de la calle Real, de dulces, de bombones y de una empresa que ha sabido mantener la calidad, innovar y conservar la confianza de sus clientes durante un siglo», subrayó. José Luis Delgado agradeció el homenaje.

Otro de los grandes protagonistas será la Peña Taurina Luis Reina, que celebra su 50 aniversario. Medio siglo impulsando la afición taurina, organizando actividades y colaborando activamente en la vida social de Almendralejo han convertido a esta entidad en una pieza fundamental para preservar una tradición profundamente arraigada en una ciudad distinguida como Municipio Taurino de Extremadura. El Ayuntamiento ha querido destacar su contribución para mantener viva una de las señas de identidad del municipio.

El ámbito empresarial estará representado por Maquinex, empresa propuesta por la Coordinadora Empresarial de Almendralejo (CEAL) en reconocimiento a sus más de treinta años de trayectoria, su constante apuesta por la innovación y su crecimiento sostenido. Además, el Consistorio ha valorado especialmente el impulso dado a FIMIR, una feria de reciente creación que ha conseguido consolidarse rápidamente y adquirir identidad propia dentro del calendario local. Su CEO, Gonzalo Godoy, agradeció la distinción y puso en valor el esfuerzo de trabajadores, proveedores y clientes que han acompañado el crecimiento de la empresa, al tiempo que mostró su ilusión por la edición de FIMIR 2027.

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El cuarto homenaje recaerá en el agricultor Antonio Alcántara Barrera, propuesto por el Foro Agrario. A sus 78 años, continúa vinculado al campo, una vocación que comenzó desde muy joven y que sigue ejerciendo con la misma pasión. Además de su dilatada trayectoria agrícola, el Ayuntamiento ha querido destacar su implicación en la organización del tradicional Concurso de Melones y Sandías.