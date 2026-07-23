Almendralejo
Dos vecinos de Almendralejo son detenidos por el robo de cables de cobre
La Guardia Civil investigó el suceso tras sustraerse material eléctrico de centros de transformación de Almendralejo y Aceuchal
La Guardia Civil ha detenido a un hombre y una mujer, ambos vecinos de Almendralejo, como presuntos autores del robo de cable de cobre y diverso material eléctrico sustraído en cinco centros de transformación de Almendralejo y Aceuchal. El material robado, valorado en unos 1.000 euros, provocó importantes daños en las instalaciones y dejó sin suministro eléctrico a más de 3.000 vecinos de Almendralejo durante las labores de reparación.
La investigación permitió localizar el material sustraído en un centro de recepción de residuos de Almendralejo, donde la pareja lo había vendido en varias entregas. Ambos detenidos, que cuentan con antecedentes por hechos similares, han sido puestos a disposición judicial como presuntos responsables de estos robos, que ocasionaron importantes perjuicios tanto económicos como en el servicio eléctrico prestado a la población.
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