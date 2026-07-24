Juan Antonio Morquecho bendecirá el primer mosto de la Feria de la Piedad

El Acto Central de las Fiestas de Nuestra Señora de la Piedad y Feria de la Vendimia va conociendo más detalles para el 14 de agosto. El Ayuntamiento ha presentado los principales aspectos de una ceremonia que mantendrá intacta su esencia, pero que incorporará algunas novedades. Entre ellas destaca que el primer diácono permanente de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, Juan Antonio Morquecho, será el encargado de bendecir el tradicional racimo de uvas y el primer mosto de la vendimia, uno de los momentos más simbólicos del acto.

La concejala de Festejos, Tamara Rodríguez, acompañada por el director del espectáculo, el productor y guionista almendralejense Juan Pedro Cotano, explicó que el formato volverá a apostar por una ceremonia ágil y dinámica, en la que se sucederán la coronación de la Reina de las Fiestas, el pregón, los homenajes institucionales y el resto de momentos que forman parte de la identidad de esta celebración. El acto comenzará a las 22.30 horas en el Parque de la Piedad.

Una de las imágenes más esperadas volverá a ser la bendición del primer mosto, un acto que este año adquiere un carácter especial con la participación de Juan Antonio Morquecho. Como es tradición, este instante contará con la implicación de los integrantes de la Asociación Cultural y Folclórica Tierra de Barros, auténticos guardianes de una ceremonia que simboliza el profundo vínculo de Almendralejo con la cultura del vino y con la vendimia.

La doctora Míriam Al Adib ejercerá como pregonera de esta edición, mientras que la parte artística incorporará importantes novedades. La llegada y la despedida de la Virgen de la Piedad volverán a estar acompañadas por la Banda Municipal de Música, a la que este año se sumará el coro Cosita Buena, que interpretará varias piezas durante ambos momentos. Además, el escenario contará con la actuación de la cantante Carolina ‘La Chispa’, aportando un nuevo componente musical a la ceremonia.

El Ayuntamiento instalará más de 2.000 sillas para facilitar la asistencia del público y retransmitirá el evento en directo a través de sus redes sociales, permitiendo que la celebración pueda seguirse desde cualquier lugar.

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Los actos oficiales arrancarán el 12 de agosto, con la recepción institucional en el Ayuntamiento a la Reina, la pregonera y el Bodeguero de Honor. Posteriormente, la comitiva se desplazará al recinto ferial de la avenida de A Rúa para asistir al encendido extraordinario del alumbrado, previsto a las 22.30 horas.