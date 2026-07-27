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Ayuntamiento de Almendralejo, Ceal y Cámara de Comercio mantienen su colaboración

Sus dirigentes tienen una reunión de trabajo para sentar las bases del nuevo convenio entre las partes

Reunión de trabajo con Mariano García, el alcalde José María Ramírez o Myriam Lázaro, entre otros.

Reunión de trabajo con Mariano García, el alcalde José María Ramírez o Myriam Lázaro, entre otros. / LC

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Rodrigo Morán

Almendralejo

El Ayuntamiento de Almendralejo, la Cámara de Comercio de Badajoz y la Coordinadora Empresarial de Almendralejo (CEAL) han mantenido una reunión de trabajo para fortalecer la colaboración entre las tres instituciones y continuar desarrollando el convenio conjunto que tiene como objetivo favorecer el crecimiento económico y empresarial de la ciudad. En el encuentro participaron el alcalde, José María Ramírez; el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García Sardiña; y la presidenta de CEAL y vocal de la Cámara, Myriam Lázaro, junto a otros representantes de ambas entidades.

Durante la reunión se realizó un balance de la memoria de actividades desarrolladas hasta la fecha, repasando las principales actuaciones impulsadas de manera conjunta en Almendralejo. Entre ellas destacan los programas de apoyo al comercio local, las iniciativas de formación y empleo, las acciones dirigidas a la digitalización de empresas y diversas actividades orientadas a dinamizar el tejido económico y comercial del municipio. Los participantes coincidieron en valorar positivamente el trabajo realizado.

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