Almendralejo
Renovada la zona de juegos infantiles en el parque de La Piedad
Sustituyen los elementos de juego e instalan un nuevo pavimento antes de acometer más cambios en la zona de Las Pizarrillas
El Ayuntamiento de Almendralejo ha culminado la renovación integral de la zona de juegos infantiles del parque de La Piedad, un espacio que desde ahora ofrece unas instalaciones más modernas, seguras y adaptadas para el disfrute de los más pequeños. La actuación ha supuesto la sustitución completa de los antiguos elementos de juego por nuevos equipamientos, así como la instalación de un pavimento de seguridad que incrementa la protección y el confort de los usuarios.
Con la finalización de estos trabajos, el consistorio mantiene su hoja de ruta para seguir mejorando las áreas infantiles de la ciudad. La próxima intervención se llevará a cabo en el parque de la urbanización Las Pizarrillas, dentro del plan municipal previsto.
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