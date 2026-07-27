El teatro acoge la gala para homenajear a los 15 mejores estudiantes del año en Almendralejo

El teatro Carolina Coronado será escenario el jueves 30 de julio, a las 21:00 horas, del acto homenaje a los 15 mejores expedientes académicos del curso 2025-2026, una iniciativa que reconoce no solo las brillantes calificaciones obtenidas por estos jóvenes, sino también el esfuerzo, la constancia y la capacidad de superación que han demostrado durante su etapa formativa.

El reconocimiento distinguirá a alumnos de los tres institutos de la ciudad: IES Arroyo Harnina, IES Carolina Coronado e IES Santiago Apóstol, que han finalizado sus estudios de Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Superior. Será, además, el segundo año consecutivo en el que el homenaje se extienda también al alumnado de Formación Profesional de Grado Superior.

Los estudiantes homenajeados por el Arroyo Harnina serán Lucía Martínez Hernández, Higinio Crespo Cidoncha, Silvia González Ramírez, Adrián Gil García y Jara Paz Marín. Por parte del Carolina Coronado recibirán este reconocimiento Catalina Rosales Cortés, Giovanna Bote Flores, Lucía Verde López, María García Gil y Sofía Pérez Díez. Finalmente, el Santiago Apóstol verá reconocidos a Estrella Mayordomo Parra, Lola Clemente Garrido, Patricia Muñoz Cadaval, Paula Cortés Barahona y Cristina Forte Pajuelo.

La concejala de Educación, Isabel Ballesteros, ha explicado que son los propios equipos directivos de los institutos quienes seleccionan a los estudiantes teniendo en cuenta tanto sus expedientes académicos como otros méritos que consideran relevantes.

Algunos de los estudiantes compartirán sus experiencias ante el público, habrá actuaciones musicales en directo y se entregarán diferentes obsequios conmemorativos. Además, todos los homenajeados recibirán el Escudo de Plata de Almendralejo, máxima distinción institucional con la que el Ayuntamiento quiere agradecer el esfuerzo realizado y el ejemplo que representan para las nuevas generaciones. Sirve también de referente para los nuevos cursos.

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Ballesteros ha destacado que este homenaje va mucho más allá de las calificaciones académicas y busca reconocer a jóvenes que representan «lo mejor de nuestra ciudad». Asimismo, ha subrayado la importancia de visibilizar públicamente el talento de los estudiantes y transmitirles el orgullo que siente Almendralejo por sus logros, animándoles a continuar su formación y afrontar con ilusión los nuevos retos personales y profesionales que tienen por delante.