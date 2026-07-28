El regreso de la Virgen de la Piedad, un día para la historia

Hay regresos que trascienden cualquier protocolo y que solo pueden explicarse desde el corazón de un pueblo. El de este domingo ha sido uno de ellos. Después de más de dos meses de ausencia, la Virgen de la Piedad ha vuelto a su Santuario y con ella ha regresado también una parte del alma de Almendralejo. Miles de vecinos se congregaron en las inmediaciones del templo para vivir un momento esperado: el reencuentro con la Patrona, la Alcaldesa Perpetua, cuya ausencia se ha sentido cada día entre quienes acostumbran a acudir al Santuario para rezarle, pedirle consuelo o simplemente encontrar unos minutos de paz bajo su mirada.

La espera comenzó el pasado 5 de mayo, cuando la imagen fue trasladada al Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Junta de Extremadura para someterse a un exhaustivo proceso de conservación. Han sido semanas de incertidumbre, de añoranza silenciosa y de una devoción que nunca dejó de manifestarse. Porque la Virgen de la Piedad no es únicamente una imagen de incalculable valor artístico y religioso; representa la historia, la identidad y las raíces de generaciones enteras de almendralejenses que han encontrado en ella un símbolo de esperanza en los momentos más felices y también en los más difíciles.

La Patrona de Almendralejo al paso por sus calles. / I. Galindo

El regreso estuvo cargado de un profundo simbolismo. Tras pasar la noche en la ermita de San Marcos, la Virgen llegaba a las puertas del Hospital del Pilar a bordo de un camión especialmente decorado para la ocasión. Allí era recibida por los sacerdotes de la ciudad en un ambiente de absoluto respeto y emoción. El alcalde, José María Ramírez, fue el encargado de abrir las puertas del vehículoy encabezar la comitiva institucional. El párroco Rafael Corraliza dirigió unas palabras a la Patrona.. Los acordes de la Banda de Música de la Agrupación La Merced acompañaron cada paso de un recorrido breve, pero inmenso en significado.

El Santuario presentaba una imagen difícil de describir con palabras. Engalanado para una jornada histórica, se convirtió en el escenario de un recibimiento lleno de lágrimas, sonrisas y miradas emocionadas. Muchas personas no pudieron contener las lágrimas al volver a encontrarse frente a frente con la Virgen, mientras otras elevaban una oración en silencio, agradeciendo que la espera hubiera terminado. La emoción se respiraba en cada rincón de un templo que recuperaba a su principal referente espiritual y devolvía a la ciudad una presencia que nunca dejó de sentirse, incluso durante su ausencia.

La llegada de la Virgen de la Piedad al parque venerada por sus vecinos. / I. Galindo

El rector del Santuario, Francisco González Lozano, destacó el «trabajo minucioso» realizado por las restauradoras durante este proceso de conservación.

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Con la Virgen de la Piedad ya de nuevo en su casa, Almendralejo comienza a mirar hacia uno de los momentos más esperados. El próximo 5 de agosto volverá a recorrer las calles de la ciudad durante la tradicional Bajada, acompañada, una vez más, por miles de personas. Pero el reencuentro vivido este domingo ya forma parte de la historia reciente de la ciudad. Porque hubo mucho más que una restauración concluida: hubo un pueblo entero recuperando a la Madre que nunca dejó de sentir cerca. Y en ese abrazo va a quedar para siempre en la retina de todos.