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Repintan las líneas en carretera de Badajoz para más seguridad

Era una demanda casi obligada por el alto número de coches y de personas que transitan esta zona, especialmente en verano

Un operario municipal repintando líneas en carretera de Badajoz.

Un operario municipal repintando líneas en carretera de Badajoz. / LC

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Rodrigo Morán

Almendralejo

El Ayuntamiento de Almendralejo ha iniciado los trabajos de renovación de la señalización horizontal en la carretera de Badajoz, una actuación destinada a mejorar la seguridad vial en uno de los principales accesos a la ciudad. La intervención permitirá renovar las marcas viales, favoreciendo una mayor visibilidad tanto para los conductores como para los peatones y contribuyendo a una circulación más segura y ordenada, teniendo en cuenta el gran tránsito de personas y coches por esta zona. Los trabajos están siendo ejecutados íntegramente por personal municipal y con recursos propios del consistorio, una fórmula que permite optimizar los medios disponibles y continuar desarrollando actuaciones de mejora en la vía pública.

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