Repintan las líneas en carretera de Badajoz para más seguridad

El Ayuntamiento de Almendralejo ha iniciado los trabajos de renovación de la señalización horizontal en la carretera de Badajoz, una actuación destinada a mejorar la seguridad vial en uno de los principales accesos a la ciudad. La intervención permitirá renovar las marcas viales, favoreciendo una mayor visibilidad tanto para los conductores como para los peatones y contribuyendo a una circulación más segura y ordenada, teniendo en cuenta el gran tránsito de personas y coches por esta zona. Los trabajos están siendo ejecutados íntegramente por personal municipal y con recursos propios del consistorio, una fórmula que permite optimizar los medios disponibles y continuar desarrollando actuaciones de mejora en la vía pública.