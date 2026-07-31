Almendralejo aumenta la partida para inversiones en casi dos millones para este 2026

Almendralejo contará este año con un importante impulso económico para seguir transformando la ciudad. El Pleno municipal ha dado luz verde, con el apoyo de todos los grupos políticos, a una ampliación de las partidas destinadas a inversiones que supondrá movilizar cerca de 1,9 millones de euros adicionales. Esta cantidad procede del superávit generado tras la liquidación del presupuesto de 2025 y permitirá acelerar actuaciones ya previstas, además de incorporar nuevos proyectos.

Una parte muy significativa de este incremento económico irá destinada a mejorar el estado de las calles. El plan de asfaltado recibe una inyección de 900.000 euros que eleva su dotación total hasta los 2,9 millones, convirtiéndose en una de las inversiones más importantes del ejercicio. Es posiblemente el plan de asfaltado más ambicioso de la historia de la ciudad. A ello se suma un refuerzo de 250.000 euros para renovar y modernizar la señalización viaria, alcanzando una inversión global de 585.000 euros, mientras que los parques y jardines dispondrán de 200.000 euros adicionales. Hay que recordar que, desde hace semanas, ya se están mejorando parques y se han finalizado algunas actuaciones como en el parque de la Libertad.

El deporte también se verá beneficiado con este nuevo paquete inversor. Las instalaciones deportivas incrementarán su presupuesto en 140.000 euros, situando la partida total en 210.000 euros para acometer diferentes mejoras.

Junto al refuerzo de las partidas ya existentes, el Ayuntamiento incorporará nuevas actuaciones que hasta ahora no figuraban en las cuentas municipales. Entre ellas destaca una inversión de 200.000 euros para intervenir en caminos vecinales, una demanda recurrente tanto del sector agrícola como de numerosos vecinos. Asimismo, se reservarán 80.000 euros para la adquisición de las futuras estatuas dedicadas a dos figuras universales ligadas a la ciudad, Carolina Coronado y José de Espronceda, mientras que otros 60.000 euros permitirán mejorar el área destinada al estacionamiento de autocaravanas. Hay que recordar que el Partido Popular ya criticó el estado actual de este espacio y que el equipo de gobierno se había comprometido a mejorarlo.

La sesión plenaria también sirvió para aprobar otras modificaciones presupuestarias relacionadas con la mejora de los servicios públicos y el desarrollo urbano. Entre ellas figura una dotación de 160.000 euros destinada a la adquisición de nuevos contenedores, equipamiento para el punto limpio y sistemas de vigilancia vinculados a la ejecución del Plan EDIL. Del mismo modo, se incorporan 93.000 euros para atender las ayudas concedidas dentro del Plan Barrios en la zona del Mercado, una línea de subvenciones destinada a que propietarios de viviendas puedan acometer actuaciones de mejora energética en sus inmuebles.

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Estas modificaciones presupuestarias fueron lo más destacado del pleno del mes de julio.