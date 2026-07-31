El ‘Parque del Orgullo’ ya es una realidad en Las Pizarrillas

El Pleno del Ayuntamiento de Almendralejo ha aprobado la denominación de ‘Parque del Orgullo’ para el espacio verde situado en la barriada de Las Pizarrillas, una propuesta presentada por el Grupo Municipal Socialista que salió adelante con los votos favorables de PSOE y PP, mientras que Vox votó en contra. El nuevo nombre identificará la zona ubicada entre las calles Hinojosa del Valle, Padre José María Palacios y los inmuebles de las calles Zafra y Fuente de Cantos, un enclave que se encuentra inmerso en un proceso de remodelación. La aprobación de esta denominación coincide con las actuaciones que el Ayuntamiento está ejecutando durante estos días en el propio parque y en otras zonas verdes de la ciudad dentro de un plan municipal.