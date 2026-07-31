Almendralejo
El ‘Parque del Orgullo’ ya es una realidad en Las Pizarrillas
Finalmente, el último pleno de julio aprueba esta denominación planteada por el Grupo PSOE, a la que se suma PP y en contra de VOX
El Pleno del Ayuntamiento de Almendralejo ha aprobado la denominación de ‘Parque del Orgullo’ para el espacio verde situado en la barriada de Las Pizarrillas, una propuesta presentada por el Grupo Municipal Socialista que salió adelante con los votos favorables de PSOE y PP, mientras que Vox votó en contra. El nuevo nombre identificará la zona ubicada entre las calles Hinojosa del Valle, Padre José María Palacios y los inmuebles de las calles Zafra y Fuente de Cantos, un enclave que se encuentra inmerso en un proceso de remodelación. La aprobación de esta denominación coincide con las actuaciones que el Ayuntamiento está ejecutando durante estos días en el propio parque y en otras zonas verdes de la ciudad dentro de un plan municipal.
- La Audiencia de Badajoz archiva por segunda vez la causa del cupón de los 17 millones de euros: no hay pruebas de extorsión
- Así será el trazado del segundo tramo de la Ronda Sur de Badajoz: 4,6 kilómetros y prácticamente recto
- Pavos reales sueltos en una urbanización de Badajoz: sobresalto vecinal por la irrupción de las aves en las parcelas
- Arranca la obra del aparcamiento subterráneo junto a puerta de Palmas en Badajoz
- San Judas Tadeo reúne a cientos de fieles cada 28 de mes en Badajoz: 'Doy fe de que es el patrón de los imposibles
- La CHG culpa al Club de Piragüismo de Badajoz del cierre del río a la navegación
- El ala vacía del teatro López de Ayala sale del olvido: el Ayuntamiento de Badajoz contrata el proyecto para poner en uso este espacio
- El Casco Antiguo de Badajoz acoge este sábado una nueva edición del Rastro de Artesanía y Antigüedades