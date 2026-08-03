Almendralejo
El atrio de la Piedad abrazó a ritmos y danzas del mundo
El parque de la Piedad acogió cuatro noches de galas de Festibarros donde se pusieron sobre el escenario danzas y bailes de distintos puntos del planeta con grupos de Indonesia, Colombia, México o Macedonia del Norte, además de otros grupos de Asturias y Andalucía, un año más con foco en Almendralejo
El atrio de la Piedad echa el telón tras varios días siendo el foco de danzas de varias partes del mundo con la celebración de la edición número 25 de Festibarros, el Festial de Costumbres y Folclore de Almendralejo que ha vuelto a tener noches con ritmos procedentes de todo el planeta.
El grupo Etnos de Macedonia del Norte y el Ballet Folclórico de Celaya, de México, fueron los últimos en sorprender. Antes hubo tiempo de disfrutar del grupo folclórico Yemaya, desde Colombia; y del conjunto folclórico KF Radha Sarisha, desde Indonesia.
Impulsado un año más por la Asociación Cultural y Folclórica Tierra de Barros, este año el pregón fue por parte de María Dolores Caro Cortés, antigua integrante del grupo y estrechamente vinculada a la entidad.
Durante las mañanas ha habido talleres artesanales, exhibiciones de bolilleras, pasacalles y la tradicional cita de FOLKCAVA, donde la música tradicional volvió a maridar con el cava de la tierra. A ello se sumó la gala nacional, que reunió al grupo Virgen del Mar de Almería, al Grupo Principado de Asturias y a la propia asociación local.
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