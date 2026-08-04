Emotivo homenaje a los 15 mejores expedientes académicos del año en Almendralejo

El teatro Carolina Coronado acogió la Gala Homenaje a los Mejores Expedientes Académicos del curso 2025-2026, un acto en el que el Ayuntamiento de Almendralejo reconoció el talento, el esfuerzo y la constancia de 15 estudiantes de los institutos Arroyo Harnina, Carolina Coronado y Santiago Apóstol.

Los estudiantes homenajeados fueron Lucía Martínez, Higinio Crespo, Silvia González, Adrián Gil y Jara Paz, del IES Arroyo Harnina; Catalina Rosales, Giovanna Bote, Lucía Verde, María García y Sofía Pérez, del IES Carolina Coronado; y Estrella Mayordomo, Lola Clemente, Patricia Muñoz, Paula Cortés y Cristina Forte, del IES Santiago Apóstol.

Noticias relacionadas

El alcalde, José María Ramírez, junto a miembros de la Corporación Municipal, entregó los reconocimientos y destacó que la ciudad puede sentirse "orgullosa de una juventud preparada y con enormes capacidades para afrontar los desafíos del futuro", agradeciendo también el apoyo de las familias y la dedicación del profesorado.