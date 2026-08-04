Almendralejo
Una quincena de agentes y bomberos recibirán un reconocimiento en Almendralejo
Los entrega el Ayuntamiento de Almendralejo por la festividad de los Santos Patronos de la Policía Local
El Pleno del Ayuntamiento de Almendralejo ha aprobado por unanimidad las condecoraciones y homenajes que se entregarán con motivo de la festividad de los Santos Patronos de la Policía Local, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Entre los galardonados figuran el oficial José Luis Ruiz y los agentes Jesús Manuel Pérez, José Antonio Rodríguez y Jesús Manuel Praça, por una intervención que permitió el cierre de un puesto de venta de aceitunas. También serán distinguidos el oficial Jaime Atienza y el agente Rubén Rangel por su actuación ante un individuo armado con una azada, así como el oficial Ángel Arroyo y los agentes Carlos José Martínez, José Manuel Parra y Manuel Jesús Romero, por su intervención en una reyerta registrada en un establecimiento de ocio nocturno.
El acuerdo incluye además reconocimientos a miembros de otros cuerpos por su colaboración y servicio, entre ellos el sargento coordinador de Logística del Consorcio de Bomberos, Francisco Molina; el jefe de la Policía Nacional, Manuel Rico; el subinspector Leonardo Mayorga; el subteniente de la Guardia Civil Marcelino Villegas; y el cabo Roberto García.
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