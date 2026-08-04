Una quincena de agentes y bomberos recibirán un reconocimiento en Almendralejo

El Pleno del Ayuntamiento de Almendralejo ha aprobado por unanimidad las condecoraciones y homenajes que se entregarán con motivo de la festividad de los Santos Patronos de la Policía Local, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Entre los galardonados figuran el oficial José Luis Ruiz y los agentes Jesús Manuel Pérez, José Antonio Rodríguez y Jesús Manuel Praça, por una intervención que permitió el cierre de un puesto de venta de aceitunas. También serán distinguidos el oficial Jaime Atienza y el agente Rubén Rangel por su actuación ante un individuo armado con una azada, así como el oficial Ángel Arroyo y los agentes Carlos José Martínez, José Manuel Parra y Manuel Jesús Romero, por su intervención en una reyerta registrada en un establecimiento de ocio nocturno.

El acuerdo incluye además reconocimientos a miembros de otros cuerpos por su colaboración y servicio, entre ellos el sargento coordinador de Logística del Consorcio de Bomberos, Francisco Molina; el jefe de la Policía Nacional, Manuel Rico; el subinspector Leonardo Mayorga; el subteniente de la Guardia Civil Marcelino Villegas; y el cabo Roberto García.