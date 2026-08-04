Los viticultores piden defender un precio más justo para la uva de cava

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo ha lanzado un llamamiento a los productores de uva de cava de Tierra de Barros para que defiendan un precio justo por su cosecha y no acepten cotizaciones alejadas de las que ya se manejan en otras zonas amparadas por la Denominación de Origen Cava. La organización agraria considera que la inminente vendimia llega en un momento decisivo para el sector y recuerda que los agricultores extremeños producen una uva con los mismos estándares de calidad y bajo las mismas exigencias que los viticultores de Cataluña o Requena, por lo que entiende que la retribución debe situarse en niveles similares.

Según ha informado la organización, la campaña ya ha comenzado en algunas zonas catalanas, donde los compradores están ofreciendo entre 0,47 y 0,51 euros por kilogramo para las variedades tradicionales macabeo y parellada. A juicio de la Comunidad de Labradores, estas referencias deben servir de orientación para las negociaciones que están a punto de iniciarse en Tierra de Barros. La entidad insiste en que aceptar precios muy por debajo de esas cifras supondría poner en riesgo la viabilidad de numerosas explotaciones, ya que difícilmente permitirían cubrir los costes de producción asumidos por los agricultores.

La organización recuerda que durante los últimos años el sector ha realizado un importante esfuerzo para dignificar el valor de la uva extremeña y aproximar sus precios a los de otras zonas productoras de la DO Cava. Por ello, considera que sería un paso atrás permitir que ese trabajo se diluyera ahora por presiones especulativas o por ofertas que no reflejen la realidad del mercado. En este sentido, la Comunidad defiende que la igualdad de exigencias en la producción debe traducirse también en una igualdad de oportunidades para los viticultores, independientemente del territorio donde desarrollen su actividad.

Ante esta situación, la Comunidad de Labradores propone que, si las ofertas presentadas en Almendralejo no alcanzan unos niveles razonables, los agricultores estudien otras vías para comercializar su producción. Entre las alternativas plantea recurrir a cooperativas, Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) o bodegas comprometidas con el territorio que estén dispuestas a pagar un precio acorde con el valor real de la uva.

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La organización agraria también recuerda que la Denominación de Origen Cava ha reforzado en los últimos años sus mecanismos de inspección y control.