Cinco días para disfrutar de las Fiestas de la Piedad a partir del 12 de agosto

Almendralejo ya calienta motores para vivir una de las semanas más esperadas del año. El Ayuntamiento ha presentado la programación oficial de las CCVII Fiestas de la Piedad y LIII Feria de la Vendimia, que se celebrarán del 12 al 16 de agosto con un completo calendario de actividades pensado para todos los públicos. Música en directo, tradición, gastronomía, cultura, ocio y actos religiosos volverán a convertir a la ciudad en foco en estos días.

La concejala de Festejos, Tamara Rodríguez, ha destacado que el programa mantiene la apuesta por una feria «amplia y variada», capaz de combinar la esencia de las celebraciones con nuevas propuestas dirigidas a todas las edades. Entre ellas volverán a estar la Feria sin ruido, el Punto Violeta, las casetas gastronómicas, los espacios específicos para niños y jóvenes, además de una intensa programación musical repartida por todo el recinto ferial.

Antes de la feria oficial, como es tradición en Almendralejo, tuvo lugar la procesión de Bajada de la Virgen de la Piedad, que vivió momentos muy especiales con el fervor de los vecinos que es máximo a la Patrona.

La feria arrancará el 12 de agosto con la proclamación de la Reina y Damas de Honor, la recepción de Miss Turismo y del Bodeguero de Honor y el tradicional encendido extraordinario del alumbrado, previsto para las 22:30 horas. Uno de los momentos más emotivos llegará el 14 de agosto, festivo local, con el Acto Central en el Atrio de la Piedad, que incluirá la llegada de la Patrona, el pregón de Míriam Al Adib, la participación del municipio invitado, Entrín Bajo, el reconocimiento a la Cooperativa San Isidro como Bodeguero de Honor, los homenajes institucionales, actuaciones musicales y la tradicional bendición del primer mosto.

La programación también mantiene algunas de las citas más populares de la feria, como la Fuente del Vino el 15 de agosto, el concurso de racimos, sandías y melones o las degustaciones gastronómicas repartidas durante toda la semana. En el apartado musical pasarán por la Caseta Municipal artistas y grupos como El Nini, Emilio Vivas, la orquesta Kontraste, Bahía, Requiebros y los DJs locales Juako y DJ Van, mientras que el recinto contará además con nuevas zonas de restauración, marisco, casetas de asociaciones y las dos casetas musicales.

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El Ayuntamiento también ha puesto el acento en la inclusión y la accesibilidad con la instalación de una caseta infantil con hinchables, otra juvenil libre de alcohol y la recuperación de la Feria sin ruido los días 13 y 14 de agosto entre las 21:00 y las 23:00 horas. Todo ello en un recinto que ya luce prácticamente toda su iluminación extraordinaria, con miles de metros de guirnaldas, cerca de 3.000 farolillos y una decoración especial en el centro de la ciudad que culminará el 16 de agosto con el tradicional espectáculo piromusical, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan por motivos de seguridad.