Marta Díaz Vargas es elegida como Miss Turismo para 2026

El Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Almendralejo ha designado a Marta Díaz Vargas como Miss Turismo Almendralejo 2026, un reconocimiento que la joven ha recibido con ilusión y sorpresa. Con tan solo 20 años, esta estudiante de Enfermería ha aceptado representar a la ciudad durante las próximas Fiestas de la Piedad al considerar que se trata de una oportunidad que ocurre una vez en la vida.

Aunque actualmente reside en Don Benito y cursa sus estudios universitarios en Plasencia, Marta mantiene una estrecha vinculación con Almendralejo gracias a sus raíces familiares. Sus padres son almendralejenses y desde pequeña ha pasado numerosos fines de semana en la ciudad, donde ha crecido disfrutando de sus tradiciones, su ambiente y el cariño de familiares y amigos. El próximo curso continuará su formación en Lisboa gracias a una beca Erasmus.