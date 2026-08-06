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Almendralejo

Miles de vecinos vuelven a salir a la calle con la Virgen de la Piedad

La primera de las procesiones de agosto tuvo varios momentos álgidos y una canción nueva que fue dedicada por Cosita Buena

Virgen de la Piedad en la salida de la Procesión de Bajada.

Virgen de la Piedad en la salida de la Procesión de Bajada. / Rodrigo Morán

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Rodrigo Morán

Almendralejo

La Virgen de la Piedad levanta pasiones en Almendralejo. Volvió a demostrarse durante la procesión de Bajada de la Patrona celebrada esta semana, donde miles de almendralejenses se echaron a la calle para ver procesionar a la Virgen. Especialmente concurrido estuvo el santuario de la Piedad y su parque, donde se agolparon vecinos para ver la salida emotiva al paso de los costaleros de la Virgen.

La agrupación musical del Cristo de la Merced y la Banda municipal de música acompañaron durante el recorrido a la Patrona. Este año hubo varios momentos preciosos durante el recorrido. Uno de ellos fue la nueva canción elaborada por Cosita Buena, un coro rociero de enorme devoción a la Virgen, y que le cantó al paso por la calle Monsalud.

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