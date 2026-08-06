Miles de vecinos vuelven a salir a la calle con la Virgen de la Piedad

La Virgen de la Piedad levanta pasiones en Almendralejo. Volvió a demostrarse durante la procesión de Bajada de la Patrona celebrada esta semana, donde miles de almendralejenses se echaron a la calle para ver procesionar a la Virgen. Especialmente concurrido estuvo el santuario de la Piedad y su parque, donde se agolparon vecinos para ver la salida emotiva al paso de los costaleros de la Virgen.

La agrupación musical del Cristo de la Merced y la Banda municipal de música acompañaron durante el recorrido a la Patrona. Este año hubo varios momentos preciosos durante el recorrido. Uno de ellos fue la nueva canción elaborada por Cosita Buena, un coro rociero de enorme devoción a la Virgen, y que le cantó al paso por la calle Monsalud.