Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Río GuadianaAulas TEAIncendiosCrisis migratoria
instagram

Almendralejo

Isabel Morán, conocida como Bely, recibe un homenaje del comercio

Fue la impulsora de la antigua tienda Disney y la creadora de Zetta, una tienda de moda que todavía existe desde el año 1990

Bely, en el centro en silla de ruedas, junto al alcalde y representantes de Asemce y Ceal.

Bely, en el centro en silla de ruedas, junto al alcalde y representantes de Asemce y Ceal. / Rodrigo Morán

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rodrigo Morán

Almendralejo

Almendralejo ha rendido un bonito homenaje a Isabel Morán García-Moreno, más conocida en el pueblo como ‘Bely’, la creadora de la tienda de moda, Zetta, situada en la calle Cervantes. El Ayuntamiento de Almendralejo, junto a las asociaciones de Ceal y Asemce, eligieron a Bely para hacerle un reconocimiento a sus 87 años por una gran trayectoria en el comercio de Almendralejo.

Bely estuvo presente en el acto que tuvo lugar en el parque de Espronceda, donde quedó inaugurada la Feria del Comercio que, durante tres días, tendrá varias activiadades comerciales y musicales. Creadora en su momento de la popular tienda infantil Disney, en 1975, Bely creó luego Zetta, con su marido Luis, una tienda que ahora continúan sus hijos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nueve familias con menores que ocupan un bloque en Suerte de Saavedra en Badajoz piden una solución a la Junta
  2. El Ayuntamiento de Badajoz retira la puerta del atrio de la iglesia de San Agustín para reabrir este espacio público
  3. La Guardia Civil investiga la denuncia de un vecino de Valdebótoa que asegura que fue retenido y maniatado en una finca
  4. Cinco días de luto oficial en Villanueva de la Sierra por la muerte de la joven Ainara, trabajadora de la residencia de mayores
  5. El yacimiento de la avenida de Huelva de Badajoz no continuará excavándose: los restos se 'protegerán y taparán
  6. Denuncian la desaparición de decenas de animales en el parque de Castelar de Badajoz: 'Hace unos días estaba lleno y ahora no queda casi ninguno
  7. Cinco detenidos por una oleada de hurtos en varios comercios de Badajoz
  8. Badajoz abre las inscripciones para dos nuevas Lanzaderas de Empleo con 40 plazas para personas desempleadas

Isabel Morán, conocida como Bely, recibe un homenaje del comercio

Isabel Morán, conocida como Bely, recibe un homenaje del comercio

El verano en España ya no es como antes: por qué cada vez es más largo, más caluroso y más seco

El verano en España ya no es como antes: por qué cada vez es más largo, más caluroso y más seco

Hatsune Miku asalta Magic con un mazo de Commander de 100 cartas

Hatsune Miku asalta Magic con un mazo de Commander de 100 cartas

Badajoz ya tiene fechas para la Noche en Blanco y la Al-Mossassa 2026

Badajoz ya tiene fechas para la Noche en Blanco y la Al-Mossassa 2026

Los mejores ciclocomputadores GPS para bicicleta de 2026: guía de compra y modelos recomendados

Los mejores ciclocomputadores GPS para bicicleta de 2026: guía de compra y modelos recomendados

Villagonzalo homenajea su pasado con teatro y participación vecinal

Villagonzalo homenajea su pasado con teatro y participación vecinal

Badajoz se prepara para encender sus grandes fiestas con un contrato de 2,1 millones de euros para Navidad, Carnaval y San Juan

Badajoz se prepara para encender sus grandes fiestas con un contrato de 2,1 millones de euros para Navidad, Carnaval y San Juan

Guía de inicio de EA Sports FC 27 (3): análisis completo del Modo Carrera

Guía de inicio de EA Sports FC 27 (3): análisis completo del Modo Carrera
Tracking Pixel Contents