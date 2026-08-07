Tomás Angulo: "Estoy con muchas ganas de estar listo para el domingo 16"

Para Tomás Angulo, Almendralejo representa mucho. El próximo 16 de agosto, el matador volverá a cruzar el umbral del Coso de la Piedad después de superar una de las pruebas más duras de su trayectoria: la grave cornada sufrida hace apenas unas semanas. Será una reaparición cargada de simbolismo, emociones y responsabilidad, dentro de un cartel de auténtico lujo junto al veterano El Fandi y la gran sensación del toreo actual, Marco Pérez, en el festejo que pondrá el broche final a las Fiestas de la Piedad y Feria de la Vendimia.

A quienes le conocen no les sorprende verle ya entrenando con intensidad. Tomás Angulo siempre ha hecho del sacrificio una forma de entender el toreo. Su recuperación avanza a marchas forzadas y, aunque el cuerpo todavía le obliga a medir cada paso, la mente hace tiempo que volvió a vestirse de luces. «Me encuentro muchísimo mejor. Ya estoy entrenando con más normalidad y toreando de salón. Poco a poco voy aumentando las cargas según me deja el cuerpo. Intentaré llegar lo más preparado posible porque tengo muchísimas ganas de reaparecer el día 16», explica con la serenidad de quien sabe que la paciencia también forma parte del oficio.

Las palabras reflejan el momento de un torero que, antes del percance, atravesaba uno de los mejores periodos de su carrera. Él mismo lo reconoce sin rodeos. «Creo que estaba en uno de mis mejores momentos, tanto taurina como personalmente». Esa confianza no se ha desvanecido durante la recuperación. Al contrario. Los entrenamientos le están devolviendo las sensaciones que tenía antes de la cornada. «Sigo manteniendo esa sensación de rotundidad. Ahora empiezan los tentaderos y será el momento de comprobarlo delante del animal, pero intuyo que esas sensaciones continúan», afirma convencido.

Si hay un lugar donde Tomás Angulo deseaba regresar era precisamente Almendralejo. La ciudad ocupa un espacio privilegiado en su vida personal y profesional. No es casualidad que hable del Coso de la Piedad con una mezcla de respeto, cariño y admiración. «Es una de mis plazas fetiche. Siempre aparece Almendralejo en los momentos difíciles y por eso es tan especial para mí. La llevo muy dentro», asegura.

Recientemente, Tomás Angulo ha compartido un bonito encuentro con el jugador del Extremadura, Kike Márquez, y con el novillero local, Hugo Sánchez. Los tres compartieron fútbol y toros en el césped del emblemático estadio Francisco de la Hera.

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Kike Márquez, que además mantiene una gran amistad con Tomás Angulo, anima a la gente a ir el domingo a los toros. Hugo Sánchez, tampoco oculta la emoción que supone anunciarse delante de su gente. «Estamos ya en la recta final de la preparación y con la máxima responsabilidad posible. Queremos llegar al día 16 en las mejores condiciones. Quiero que la gente vea que puedo torear bien, que soy un tipo con muchísimas ganas de ser torero».