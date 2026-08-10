Alertan de la posible mala calidad del agua en varios municipios

La Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo (PCCA) ha solicitado a la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Extremadura el acceso a los análisis de la red de abastecimiento de agua potable de todos los municipios de la provincia de Badajoz correspondientes a los últimos cinco años. La petición se produce tras detectar, a través de boletines oficiales de autocontrol, casos en los que los niveles de trihalometanos superaron los límites legalmente permitidos, lo que llevó a que el agua fuera calificada como "no apta para el consumo humano" en determinados análisis realizados durante ese periodo.

Según explica la Plataforma, estos episodios no serían casos aislados. La entidad sostiene que consultando el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) pueden encontrarse otros abastecimientos con resultados similares en los análisis completos, que son los únicos en los que se determina la presencia de trihalometanos. Estos compuestos no proceden de vertidos contaminantes, sino que se generan durante el proceso de potabilización, cuando el cloro utilizado para desinfectar el agua reacciona con la materia orgánica presente. La PCCA señala que la elevada carga orgánica de ríos como el Guadiana y algunos de sus afluentes favorece la formación de estas sustancias.

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La organización recuerda además que diferentes investigaciones científicas han relacionado la exposición prolongada a niveles elevados de trihalometanos con un mayor riesgo de padecer determinadas enfermedades, entre ellas algunos tipos de cáncer de vejiga y de útero.