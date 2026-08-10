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Amigos del Caballo prepara una feria llena de múltiples actividades

Los talleres de trenzado, los espectáculos de baile flamenco o los pasacalles a caballo serán algunos de los eventos más llamativos

Amigos del Caballo presentó sus actividades en el ayuntamiento.

Amigos del Caballo presentó sus actividades en el ayuntamiento. / LC

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Rodrigo Morán

Almendralejo

La Asociación Amigos del Caballo ha dado a conocer sus actividades para las Fiestas de la Piedad y Feria del 12 al 16 de agosto en el recinto ferial. Presenta una propuesta que combina tradición ecuestre, convivencia y ocio para todos los públicos, con exhibiciones, talleres, actividades infantiles, pasacalles, degustaciones gastronómicas y actuaciones musicales.

Destaca los talleres de trenzado para niños y adultos, espectáculos de baile flamenco con caballos, carreras de cintas, gymkanas, concursos de aparejos, pasacalles a caballo y la tradicional ofrenda floral a la Virgen de la Piedad. A ello se sumarán degustaciones populares de paella y caldereta. Habrá música con actuaciones de Kontraste, El Nini, Emilio Vivas, Bahía, Requiebros y los DJ Juanjo y Van.

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