Amigos del Caballo prepara una feria llena de múltiples actividades

La Asociación Amigos del Caballo ha dado a conocer sus actividades para las Fiestas de la Piedad y Feria del 12 al 16 de agosto en el recinto ferial. Presenta una propuesta que combina tradición ecuestre, convivencia y ocio para todos los públicos, con exhibiciones, talleres, actividades infantiles, pasacalles, degustaciones gastronómicas y actuaciones musicales.

Destaca los talleres de trenzado para niños y adultos, espectáculos de baile flamenco con caballos, carreras de cintas, gymkanas, concursos de aparejos, pasacalles a caballo y la tradicional ofrenda floral a la Virgen de la Piedad. A ello se sumarán degustaciones populares de paella y caldereta. Habrá música con actuaciones de Kontraste, El Nini, Emilio Vivas, Bahía, Requiebros y los DJ Juanjo y Van.