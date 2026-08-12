Almendralejo
40 niños en situación de exclusión social disfrutan del campamento de verano en Almendralejo
Cruz Roja imparte estos talleres de aprendizaje e integración
Un total de 40 chicos pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad participan este verano en el programa Espacio Educativo Saludable de Cruz Roja, que se desarrolla en las instalaciones del Palacio del Vino y la Aceituna de Almendralejo. La iniciativa ofrece durante las vacaciones un entorno de convivencia y aprendizaje con diferentes talleres y actividades. Además, tres días a la semana los participantes se trasladan hasta la piscina del Polideportivo Tomás de la Hera, donde pueden disfrutar de actividades acuáticas y combatir las altas temperaturas.
El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha visitado a los participantes durante una de las jornadas desarrolladas en el polideportivo, donde coinciden con las actividades del Campamento Multideportivo.
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