40 niños en situación de exclusión social disfrutan del campamento de verano en Almendralejo

Un total de 40 chicos pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad participan este verano en el programa Espacio Educativo Saludable de Cruz Roja, que se desarrolla en las instalaciones del Palacio del Vino y la Aceituna de Almendralejo. La iniciativa ofrece durante las vacaciones un entorno de convivencia y aprendizaje con diferentes talleres y actividades. Además, tres días a la semana los participantes se trasladan hasta la piscina del Polideportivo Tomás de la Hera, donde pueden disfrutar de actividades acuáticas y combatir las altas temperaturas.

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha visitado a los participantes durante una de las jornadas desarrolladas en el polideportivo, donde coinciden con las actividades del Campamento Multideportivo.