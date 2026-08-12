Las casetas del recinto ferial podrán abrir hasta las ocho de la mañana en Almendralejo

Almendralejo está en plenas fiestas de la Piedad y Feria de la Vendimia. Este miércoles se encendió oficialmente el alumbrado extraordinario del ferial para dar paso a cinco días de fiestas en la capital de Tierra de Barros.

Las casetas del recinto ferial podrán mantener sus puertas abiertas hasta las 08:00 horas durante estos cinco días. Así lo establece el bando de Alcaldía publicado por el Ayuntamiento que regula los horarios especiales y diferentes aspectos relacionados con la actividad hostelera, el consumo de alcohol y la convivencia durante unos días en los que la ciudad recibe a miles de vecinos y visitantes.

Los horarios especiales estarán vigentes del 12 al 16 de agosto. Junto a la posibilidad de que las casetas del ferial permanezcan abiertas hasta las ocho de la mañana, el resto de establecimientos públicos de Almendralejo dispondrá de una ampliación de dos horas sobre su horario habitual de cierre, dependiendo del día y del tipo de establecimiento. Las terrazas y veladores, por su parte, tendrán establecido su cierre a las 03:00 horas. Hay que recordar que hay muchos ciudadanos que aprovechan estos días para estar en bares de la ciudad sin pisar el ferial.

El bando municipal también pone el foco en la música y el ruido fuera del recinto ferial. En la vía pública no estará permitida la instalación de equipos de reproducción o amplificación sonora, ni tampoco la celebración de actuaciones musicales, salvo que se cuente con la correspondiente autorización administrativa. Los establecimientos interesados en organizar este tipo de actividades deberán solicitar una autorización excepcional a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.

También se establecen medidas específicas respecto al consumo de alcohol. Fuera de las terrazas y veladores autorizados queda prohibido consumir bebidas alcohólicas en la vía pública. El denominado botellón únicamente podrá realizarse en el espacio expresamente habilitado para ello dentro del recinto ferial. El Ayuntamiento recuerda igualmente la prohibición absoluta de consumir, vender o suministrar bebidas alcohólicas a menores de edad.

La Policía Local, en coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, será la encargada de velar por el cumplimiento de las medidas recogidas en el bando.

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De otro lado, se establecerá un Punto Violeta en el ferial, del 12 al 16 de agosto, para ofrecer información, apoyo y atención ante cualquier situación de acoso o violencia sexual. Estará operativo hasta las tres de la madrugada.