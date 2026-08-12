Un taller ayuda a mujeres a convertir sus ideas en posibles negocios

Almendralejo celebra el próximo 28 de agosto el taller ‘Convierte tu idea en una oportunidad de negocio’, una iniciativa dirigida a mujeres emprendedoras, aquellas que cuentan con una idea empresarial y también a quienes contemplan el emprendimiento como una vía para incorporarse al mercado laboral. La actividad tendrá lugar de 10:00 a 13:00 horas en el Salón 2 del Centro Cívico y pretende ofrecer herramientas prácticas para facilitar los primeros pasos a la hora de poner en marcha un proyecto empresarial.

Durante la jornada, las participantes aprenderán a transformar una idea inicial en un proyecto de negocio, detectar necesidades y oportunidades en el mercado y definir una propuesta de valor que permita diferenciar su iniciativa. El programa abordará además los primeros pasos necesarios para construir un proyecto viable y trabajará aspectos como la creatividad, la innovación y el pensamiento emprendedor mediante diferentes actividades prácticas. Estos encuentros buscan igualmente generar un espacio para reflexionar sobre las habilidades necesarias para emprender y favorecer la creación de empresas vinculadas al crecimiento sostenible, la innovación y la mejora de la competitividad.

Noticias relacionadas

Las mujeres interesadas ya pueden formalizar su inscripción a través del formulario habilitado por Fundación Mujeres.