Almendralejo
Un taller ayuda a mujeres a convertir sus ideas en posibles negocios
El mismo será impartido en Almendralejo, el 28 de agosto, por Fundación Mujeres
Almendralejo celebra el próximo 28 de agosto el taller ‘Convierte tu idea en una oportunidad de negocio’, una iniciativa dirigida a mujeres emprendedoras, aquellas que cuentan con una idea empresarial y también a quienes contemplan el emprendimiento como una vía para incorporarse al mercado laboral. La actividad tendrá lugar de 10:00 a 13:00 horas en el Salón 2 del Centro Cívico y pretende ofrecer herramientas prácticas para facilitar los primeros pasos a la hora de poner en marcha un proyecto empresarial.
Durante la jornada, las participantes aprenderán a transformar una idea inicial en un proyecto de negocio, detectar necesidades y oportunidades en el mercado y definir una propuesta de valor que permita diferenciar su iniciativa. El programa abordará además los primeros pasos necesarios para construir un proyecto viable y trabajará aspectos como la creatividad, la innovación y el pensamiento emprendedor mediante diferentes actividades prácticas. Estos encuentros buscan igualmente generar un espacio para reflexionar sobre las habilidades necesarias para emprender y favorecer la creación de empresas vinculadas al crecimiento sostenible, la innovación y la mejora de la competitividad.
Las mujeres interesadas ya pueden formalizar su inscripción a través del formulario habilitado por Fundación Mujeres.
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