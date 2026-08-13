Almendralejo
15 puestos busca crear Ondupack con su ampliación
José Luis Quintana, delegado del Gobierno, visito las instalaciones en Almendralejo
Ondupack acometerá una inversión de más de 3,6 millones de euros en su planta de Almendralejo, un proyecto que permitirá reforzar su capacidad industrial y supondrá la creación de 15 nuevos puestos de trabajo. La actuación contará con una subvención de 905.791,50 euros del Gobierno de España dentro de los incentivos regionales destinados a impulsar la inversión productiva y el empleo.
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha visitado este jueves las instalaciones de la compañía para conocer su actividad, los diferentes procesos productivos y los detalles del proyecto. Ondupack es una de las cuatro empresas extremeñas beneficiarias de los incentivos aprobados recientemente por el Ejecutivo central y constituye una de las firmas de referencia del sector del packaging en Extremadura.
Quintana ha destacado que la inversión productiva y la generación de puestos de trabajo son prioridades para favorecer el desarrollo económico de la región, especialmente mediante proyectos capaces de consolidar el tejido industrial y generar nuevas oportunidades laborales en los municipios. El Ejecutivo central enmarca el apoyo a Ondupack dentro de su estrategia de colaboración con el sector empresarial para incrementar la capacidad productiva, la competitividad y el empleo en Extremadura.
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